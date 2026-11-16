177 giorni. Il rapimento di Farouk: trama, cast, quante puntate e streaming

Da lunedì 16 novembre 2026 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda 177 giorni. Il rapimento di Farouk, serie tv basata sul libro “Mio Figlio Farouk. Anatomia di un rapimento” diretta da Carlo Carlei, presentata alla Festa del Cinema di Roma. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La serie racconta un evento che colpì profondamente l’opinione pubblica: il sequestro del piccolo Farouk Kassam, avvenuto in Costa Smeralda il 15 gennaio 1992. Una famiglia straniera che vive da tempo nell’isola: un padre, Fateh Kassam; una madre, Marion; due bambini, Farouk e la sorellina Nour. Sembrerebbe il paradiso terrestre se un giorno la violenza non irrompesse cambiando per sempre la vita di queste persone: il piccolo Farouk, 7 anni, viene rapito in casa da un gruppo di banditi sotto gli occhi sconvolti e impotenti dei suoi genitori e della sorellina. Comincia così un incubo che durerà 177 giorni e che terrà con il fiato sospeso l’Italia intera. Un evento storico che arriverà a mettere in crisi persino lo Stato. Uomini e donne, che di fronte a un fatto sconvolgente come il sequestro di un bambino, si trovano a scoprire in sé stessi risorse, limiti, emozioni e istinti che non sapevano di avere. E che vedono messi alla prova i legami più stretti e le certezze più salde.

177 giorni. Il rapimento di Farouk: il cast

Abbiamo visto la trama di 177 giorni. Il rapimento di Farouk, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Marco Bocci: Fateh Kassam

Antonia Desplat: Marion Bleriot

Rosa Diletta Rossi: Valeria Loi

Domenico Diele: Franco Orazi

Mauro Addis: Fabrizio Argiolas

Andrea Tedde: Pierpaolo Parodi

Giacomo Fadda: Matteo Boe

Rose Aste: Nicoletta Cau

Enrico Inserra: Marco Uras

Filippo Papa: Farouk Kassam

Anna Chiara Fattore: Nour Kassam

Martina Tore: Bonaria Parodi

Giulia Bellanzoni: Sonia Morandi

Leonardo Capuano: Graziano Mesina

Alessandro Gazale: Mauro Mura

Fabrizio Sabatucci: Mario Iacono

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per 177 giorni. Il rapimento di Farouk su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate da due episodi ciascuna (totale: 6 episodi): la prima lunedì 16 novembre 2026; la terza e ultima lunedì 23 novembre 2026. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: lunedì 16 novembre 2026

Seconda puntata: martedì 17 novembre 2026

Terza puntata: lunedì 23 novembre 2026

Streaming e tv

Dove vedere 177 giorni. Il rapimento di Farouk in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì e/o martedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.