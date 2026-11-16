Innamorato perso: lo show teatrale di Enrico Brignano su Rai 2

Questa sera, 16 novembre 2026, su Rai 2 in prima serata dalle 21.20 va in onda Innamorato perso, lo spettacolo con Enrico Brignano che ci farà ridere, riflettere e divertire. Enrico Brignano declina l’amore in tutte le sue forme: dall’amore romantico a quello fugace, dall’amicizia alla relazione sui social network, dall’amore per la propria città, fino all’amore per i propri figli. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

C’è qualcosa di più bello di essere innamorato? Di sentire quell’emozione crescere dentro di te, con le mani che sudano, le ginocchia che tremano e la salivazione azzerata? E di chi è innamorato Enrico Brignano? Della sua bambina, prima di tutto, e di ciò che lo circonda: la sua esistenza, il suo lavoro, la sua donna, il mondo. Certo, neanche ad un uomo innamorato sfugge il momento difficile, le brutture del nostro tempo e la crisi che sta attraversando tutta la terra, ma si può cercare di trovarne il lato ironico e valutare il margine di miglioramento.

Perché in fondo, innamorarsi a 50 anni è bellissimo: è vivere una seconda giovinezza, è salire su un palcoscenico con un’energia rinnovata, con la voglia di divertire e divertirsi per oltre due ore insieme al suo pubblico, a un corpo di ballo scatenato, al ritmo di musiche originali, circondato da scene fatte di schermi su cui luci e immagini prendono forma. Più che uno spettacolo, un’esperienza. E l’amore è la cosa migliore da cui si possa essere circondati.

Streaming e tv

Dove vedere Innamorato perso in tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 questa sera, 16 novembre 2026, alle ore 21.20 su Rai 2 con Enrico Brignano. Anche in streaming e on demand su Rai Play.