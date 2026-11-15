Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 15 novembre 2026

Questa sera, domenica 15 novembre 2026, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 15 novembre, di Che Tempo Che Fa 2026-2027.

Anticipazioni e ospiti

Tra gli ospiti della puntata: Ficarra & Picone, Anna Foglietta e Vittoria Puccini, protagonisti al cinema dal 26 novembre con il film ‘La notte delle fragole’ di Alessandro Genovesi, che verrà presentato in anteprima alla 44ª edizione del Torino Film Festival. Elisa, che nel 2027 celebra i suoi 30 anni di carriera, ha dato vita al progetto ‘Kintsugi’, che comprende un nuovo album di inediti in uscita il 27 novembre e il mediometraggio ‘Kintsugi… e sono la mia opera’, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. E ancora: Don Davide Banzato, nelle librerie con ‘Il coraggio di pensare. Il mio viaggio con Giordano Bruno’; Michele Serra; Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca, dal 17 novembre nelle librerie con ‘Le molecole del dialogo. 10 lezioni di immunologia’; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Fabio Volo, nelle librerie dal 17 novembre con ‘Vieni, torniamo a casa’ e dal 3 dicembre nelle sale con ‘Il mio nemico immaginario’, che verrà presentato in anteprima alla 44ª edizione del Torino Film Festival; Mara Maionchi; Orietta Berti; Concita De Gregorio; l’editorialista de laRepubblica Massimo Giannini; l’inviato di Avvenire Nello Scavo.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 15 novembre 2026, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.