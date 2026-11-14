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Tu si que vales 2026 streaming e diretta tv: dove vedere lo show

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Tu si que vales 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la settima puntata dello show su Canale 5, 14 novembre

Questa sera, sabato 14 novembre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la settima puntata di Tu si que vales 2026. Il popolare show del sabato sera, giunto alla 13esima edizione, vede una grande novità nella condizione: arriva Elisabetta Canalis, al fianco di Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Giulia Stabile è stata sostituita, per impegni lavorativi. Confermata la giuria. Vediamo insieme dove vedere in diretta tv e in streaming Tu si que vales 2026.

In tv

Tu si que vales 2025 va in onda in prima serata su Canale 5 questa sera, sabato 14 novembre 2026, alle ore 21:30. Per seguire la diretta televisiva in chiaro quindi gratuitamente è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarla comodamente al tasto 105.

Tu si que vales 2026 streaming live

Ma non solo TV. Se vi interessa seguire anche la diretta streaming del talent show potete accedere gratuitamente a Mediaset Infinity, la piattaforma messa a disposizione degli utenti per seguire tutto quello che passa sui canali Mediaset anche tramite pc e smartphone. In che modo? Basterà registrarsi alla piattaforma oppure effettuare il login se si è già passati per la prima fase. Una volta entrati nella piattaforma, basterà selezionare il canale in diretta, in questo caso Canale 5, dal menù a tendina sulla sinistra. E c’è di più. Con la funzione on-demand, troverete le puntate di Tu si que vales in qualsiasi momento.

Anton Filippo Ferrari
Classe 1987, giornalista professionista. A TPI dal 2018.
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