Tu Si Que Vales 2026: giudici, anticipazioni, ospiti, giuria, giudici, concorrenti, quante puntate, conduttori e streaming dello show di Canale 5

Torna Tu si que vales, il fortunato programma del sabato sera di Canale 5, con diverse novità. Il grande show del sabato sera guidato da Maria De Filippi inaugura la sua dodicesima edizione. Ancora una volta al centro del palco troviamo aspiranti talentosi pronti a portare le loro abilità e le loro storie, per quello che è uno dei programmi più amati dal pubblico. Vediamo tutte le informazioni.

Cast, giudici, giuria, conduttori, concorrenti, meccanismo

I conduttori di Tu si que vales 2026 sono Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara, insieme ad una grande new enetry. Giulia Stabile è stata sostituita, per impegni lavorativi, da Elisabetta Canalis. Sono loro i padroni di casa a guidare il racconto tra esibizioni, commenti dei giudici e le tante sorprese che arricchiscono le puntate.

Tra i giudici confermatissimo l’istrionico e pungente Paolo Bonolis, al fianco ai veterani della giuria Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Riconfermata ovviamente Sabrina Ferilli, che con la sua simpatia presta il volto alla giuria popolare. Non potranno mancare nemmeno le incursioni di Giovannino, il personaggio interpretato da Giovanni Iovino, con i suoi scherzi.

Un appuntamento fisso per tante famiglie al sabato sera, tra performances strabilianti, grandi emozioni, tanto divertimento, momenti comici e storie commoventi. A partecipare talenti provenienti da tutto il mondo e di tutte le età che animano il palco mostrando esibizioni e numeri spettacolari capaci di attrarre l’attenzione del pubblico in studio e a casa e di sorprenderlo ogni stagione. Capaci spesso, di coinvolgere nelle loro stravaganti performances sia la giuria sia i conduttori che volentieri si mettono alla prova in numeri molto lontani da quella che è la loro realtà artistica mostrando grandi capacità e grande complicità tra loro. In scena campeggia come sempre la clessidra che scandisce il tempo dell’esibizione. I giurati muniti di bacchetta magica possono decidere se diminuire o aumentare il tempo a disposizione degli artisti.

A Tu Si Que Vales si sono esibiti centinaia e centinaia di performer delle più disparate arti e discipline di qualsiasi età e provenienza dai più classici a quelli più eclettici: inventori, maghi, illusionisti, mentalisti, cantanti, attori, ballerini, escapologi, prestigiatori, funamboli, acrobati, comici, campioni di discipline sportive, pittori. Non mancheranno poi per ogni puntata ospiti famosi pronti a sorprenderci.

Tu Si Que Vales 2026: quante puntate

Quante puntate sono previste per la nuova edizione di Tu si que vales 2026? Non lo sappiamo con precisione, ma normalmente nelle ultime edizioni si è trattato di undici puntate, in onda il sabato sera su Canale 5 dalle 21.30 a partire dal 3 ottobre.

Streaming e tv

Dove vedere Tu si que vales in diretta TV e live streaming? Il talent show va in onda con la nuova edizione su Canale 5 a partire dal 3 ottobre 2026, alle ore 21.30. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole seguire le puntate in streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a Mediaset Infinity, piattaforma gratuita per gli utenti che effettuano il login e utilizzabile via desktop o tramite app. E c’è di più. Le puntate possono essere recuperate in qualsiasi momento on-demand.