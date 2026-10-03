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Ballando con le stelle 2026, perché Paolo Belli non c’è: cosa è successo

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Ballando con le stelle 2026, perché Paolo Belli non c’è: cosa è successo

Perché Paolo Belli non c’è in video durante Ballando con le stelle 2026? Secondo quanto riportato da RaiNews sul proprio sito, Paolo Belli non sarà in video nella nuova edizione di Ballando con le Stelle a causa delle conseguenze del grave incidente in bicicletta in cui è rimasto coinvolto nel mese di luglio 2026. Nel drammatico scontro nelle campagne emiliane ha purtroppo perso la vita un pedone, e il musicista si trova attualmente indagato per omicidio stradale. La decisione di non apparire sullo schermo è stata presa di comune accordo tra l’artista e i vertici Rai. Paolo Belli però continuerà a dare il suo fondamentale apporto artistico alla realizzazione dell’edizione 2026 lavorando lontano dalle telecamere.

Streaming e tv

Dove vedere Ballando con le stelle 2026 in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda il sabato sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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