Ballando con le stelle 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
Ballando con le stelle 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
Questa sera, sabato 3 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Ballando con le stelle 2026, la nuova edizione del fortunato show di Rai 1 (giunto alla 21esima edizione) con la conduzione di Milly Carlucci. Il format è quello amato dal pubblico. Personaggi noti che si mettono alla prova e ballano guidati e accompagnati da ballerini professionisti. Diverse le novità di questa edizione: dall’assenza in video di Paolo Belli ai cambi in giuria; dai nuovi volti per il tesoretto al grande cast. Dove vedere Ballando con le stelle 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.
In tv
Il programma, come sempre, andrà in onda su Rai 1 tutti i sabato sera in prima serata dalle ore 21,30 per 12 puntate a partire dal 3 ottobre.
Ballando con le stelle 2026 streaming live
Non solo tv. È possibile seguire il programma anche in diretta streaming live tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay, che permette di seguire tutti i programmi della Rai in diretta dal proprio pc, tablet o smartphone. Non sapete come usare RaiPlay? Niente panico, ve lo spieghiamo noi. Far partire la diretta streaming di Ballando con le stelle o di un altro programma o film è molto semplice: una volta sul sito, effettuate la registrazione. Fatto? Perfetto, ora cliccate sulla tendina in alto a sinistra, vi si apriranno una serie di voci, cliccate su dirette. Una volta nella sezione selezionate Rai 1 e godetevi lo spettacolo. Potete recuperare le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on-demand.
Quante puntate
Ma quante puntate sono previste per Ballando con le stelle 2026 su Rai 1? In tutto sono previste 12 puntate. Appuntamento ogni sabato dal 3 ottobre alle ore 21,30. Ecco la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):
- Prima puntata: sabato 3 ottobre 2026 OGGI
- Seconda puntata. sabato 10 ottobre 2026
- Terza puntata: sabato 17 ottobre 2026
- Quarta puntata: sabato 24 ottobre 2026
- Quinta puntata: sabato 31 ottobre 2026
- Sesta puntata: sabato 7 novembre 2026
- Settima puntata: sabato 14 novembre 2026
- Ottava puntata: sabato 21 novembre 2026
- Nona puntata: sabato 28 novembre 2026
- Decima puntata: sabato 5 dicembre 2026
- Undicesima puntata: sabato 12 dicembre 2026
- Dodicesima puntata: sabato 19 dicembre 2026