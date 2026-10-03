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Ballando con le stelle 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Ballando con le stelle 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, sabato 3 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Ballando con le stelle 2026, la nuova edizione del fortunato show di Rai 1 (giunto alla 21esima edizione) con la conduzione di Milly Carlucci. Il format è quello amato dal pubblico. Personaggi noti che si mettono alla prova e ballano guidati e accompagnati da ballerini professionisti. Diverse le novità di questa edizione: dall’assenza in video di Paolo Belli ai cambi in giuria; dai nuovi volti per il tesoretto al grande cast. Dove vedere Ballando con le stelle 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come sempre, andrà in onda su Rai 1 tutti i sabato sera in prima serata dalle ore 21,30 per 12 puntate a partire dal 3 ottobre.

Ballando con le stelle 2026 streaming live

Non solo tv. È possibile seguire il programma anche in diretta streaming live tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay, che permette di seguire tutti i programmi della Rai in diretta dal proprio pc, tablet o smartphone. Non sapete come usare RaiPlay? Niente panico, ve lo spieghiamo noi. Far partire la diretta streaming di Ballando con le stelle o di un altro programma o film è molto semplice: una volta sul sito, effettuate la registrazione. Fatto? Perfetto, ora cliccate sulla tendina in alto a sinistra, vi si apriranno una serie di voci, cliccate su dirette. Una volta nella sezione selezionate Rai 1 e godetevi lo spettacolo. Potete recuperare le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on-demand.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Ballando con le stelle 2026 su Rai 1? In tutto sono previste 12 puntate. Appuntamento ogni sabato dal 3 ottobre alle ore 21,30. Ecco la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

  • Prima puntata: sabato 3 ottobre 2026 OGGI
  • Seconda puntata. sabato 10 ottobre 2026
  • Terza puntata: sabato 17 ottobre 2026
  • Quarta puntata: sabato 24 ottobre 2026
  • Quinta puntata: sabato 31 ottobre 2026
  • Sesta puntata: sabato 7 novembre 2026
  • Settima puntata: sabato 14 novembre 2026
  • Ottava puntata: sabato 21 novembre 2026
  • Nona puntata: sabato 28 novembre 2026
  • Decima puntata: sabato 5 dicembre 2026
  • Undicesima puntata: sabato 12 dicembre 2026
  • Dodicesima puntata: sabato 19 dicembre 2026
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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