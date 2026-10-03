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Tu si que vales 2026: quante puntate, durata e quando finisce

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AGF
di Marco Nepi
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Tu si que vales 2026: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Tu si que vales 2026? Il programma condotto dalla new entry Elisabetta Canalis, insieme a Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara, con in giuria Maria De Filippi, Luciana Littizzetto Rudy Zerbi e Paolo Bonolis va in onda su Canale 5 in prima serata con la 13esima edizione a partire da sabato 3 ottobre 2026 alle ore 21.30. Non sappiamo con precisione quante puntate sono, ma normalmente nelle ultime edizioni si è trattato di undici puntate, in onda il sabato sera su Canale 5 dalle 21.30.

Durata

Ma quanto dura ogni puntata della nuova edizione di Tu si que vales? Il programma inizia alle 21.30 e finisce intorno a mezzanotte. Una decisione, quella presa da Mediaset, per venire incontro alle abitudini di famiglie e bambini che seguono con affetto la trasmissione.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Tu si que vales 2026, ma dove vederle in diretta tv e in streaming? Il talent show in onda ogni sabato sera su Canale 5 a partire dalle 21.30 a cominciare dal 3 ottobre. Potete trovare Canale 5 sul quinto canale del vostro digitale terrestre o sul 105 di Sky. Se non siete a casa, nessun problema. Tu sì que vales è disponibile anche in live streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Infinity, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet. Per usufruire di Mediaset Infinity, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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