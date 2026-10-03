Ballando con le stelle 2026: il cast (concorrenti, ballerini e giudici) della nuova edizione

Ballando con le stelle 2026 è pronto a partire su Rai 1, ma qual è il cast (concorrenti, ballerini, giudici) della nuova edizione? La conduttrice è ovviamente Milly Carlucci, pronta ad accendere di nuovo la pista di Saxa Rubra (nuova location), in occasione di questa 21esima edizione. Al suo fianco per i collegamenti con la Sala delle stelle non ci sarà Paolo Belli (in accordo con i vertici Rai, lavorerà “solo” dietro le quinte, non in video). Al suo posto Simone Di Pasquale. Il cast ufficiale vede come concorrenti tanti personaggi vip. Tra i concorrenti di Ballando con le Stelle 2026 troviamo Aurora Ramazzotti, Manuela Moreno, Noemi Bocchi, Alessandro Matri, Massimo Ghini, Andy Díaz, Jimmy Ghione, Anna Safroncik, Alberto Ravagnani, Monica Guerritore, Riccardo Rossi, Eugenio Finardi e Ornella Muti.

I concorrenti vip sono affiancati da altrettanti ballerini professionisti, che li aiutano nella preparazione e nell’esecuzione delle varie sfide di ballo, ogni settimana su un genere diverso. Ci saranno: Nikita Perotti, Carlo Aloia, Giovanni Pernice, Giada Lini, Valentina Fiorini (new entry), Gioia Giovanatti (new entry), Anastasia Kuzmina, Leonardo Lini (new entry), Erika Martinelli, Luca Urso (new entry), Elisa Terrasi (new entry), Rebecca Gabrielli e Pasquale La Rocca. Di seguito le coppie di Ballando con le stelle 2026:

Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti

con Nikita Perotti Manuela Moreno con Carlo Aloia

con Carlo Aloia Noemi Bocchi con Giovanni Pernice

con Giovanni Pernice Alessandro Matri con Giada Lini

con Giada Lini Massimo Ghini con Valentina Fiorini

con Valentina Fiorini Andy Díaz con Gioia Giovanatti

con Gioia Giovanatti Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina

con Anastasia Kuzmina Anna Safroncik con Leonardo Lini

con Leonardo Lini Alberto Ravagnani con Erika Martinelli

con Erika Martinelli Monica Guerritore con Luca Urso

con Luca Urso Riccardo Rossi con Elisa Terrasi

con Elisa Terrasi Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli

con Rebecca Gabrielli Ornella Muti con Pasquale La Rocca

Giudici

Abbiamo visto il cast di Ballando con le stelle 2026, ma quali sono i giudici (giuria) della nuova edizione dello show di Rai 1? La giuria, dopo diversi anni, non sarà la stessa della passata edizione: non ci saranno Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli; confermati Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Carolyn Smith; new entry Alberto Matano e Barbara D’Urso. La giuria popolare: ad affiancare Rossella Erra ci saranno Simona Ventura e Francesca Fialdini.