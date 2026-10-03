Ballando con le stelle 2026: cast, ballerini (maestri), concorrenti, coppie, giuria (giudici), come si vota, quante puntate e streaming

Da sabato 3 ottobre 2026 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Ballando con le stelle 2026, la nuova edizione del fortunato show di Rai 1 (giunto alla 21esima edizione) con la conduzione di Milly Carlucci. Il format è quello amato dal pubblico. Personaggi noti che si mettono alla prova e ballano guidati e accompagnati da ballerini professionisti. Diverse le novità di questa edizione: dall’assenza in video di Paolo Belli ai cambi in giuria; dai nuovi volti per il tesoretto al grande cast. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Cast: conduttori e concorrenti

La conduttrice è ovviamente Milly Carlucci, pronta ad accendere di nuovo la pista dello della nuova location di Saxa Rubra, in occasione di questa 21esima edizione. Al suo fianco per i collegamenti con la Sala delle stelle non ci sarà Paolo Belli (in accordo con i vertici Rai, lavorerà “solo” dietro le quinte, non in video). Al suo posto Simone Di Pasquale. Il cast ufficiale vede come concorrenti tanti personaggi vip. Tra i concorrenti di Ballando con le Stelle 2026 troviamo Aurora Ramazzotti, Manuela Moreno, Noemi Bocchi, Alessandro Matri, Massimo Ghini, Andy Díaz, Jimmy Ghione, Anna Safroncik, Alberto Ravagnani, Monica Guerritore, Riccardo Rossi, Eugenio Finardi e Ornella Muti.

Ballando con le stelle 2026: ballerini (maestri)

I concorrenti vip sono affiancati da altrettanti ballerini professionisti, che li aiutano nella preparazione e nell’esecuzione delle varie sfide di ballo, ogni settimana su un genere diverso. Ci saranno: Nikita Perotti, Carlo Aloia, Giovanni Pernice, Giada Lini, Valentina Fiorini (new entry), Gioia Giovanatti (new entry), Anastasia Kuzmina, Leonardo Lini (new entry), Erika Martinelli, Luca Urso (new entry), Elisa Terrasi (new entry), Rebecca Gabrielli e Pasquale La Rocca.

Coppie

Abbiamo visto i concorrenti e i ballerini di Ballando con le stelle 2026, ma quali sono le coppie (abbinamenti)? Eccole:

Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti

con Nikita Perotti Manuela Moreno con Carlo Aloia

con Carlo Aloia Noemi Bocchi con Giovanni Pernice

con Giovanni Pernice Alessandro Matri con Giada Lini

con Giada Lini Massimo Ghini con Valentina Fiorini

con Valentina Fiorini Andy Díaz con Gioia Giovanatti

con Gioia Giovanatti Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina

con Anastasia Kuzmina Anna Safroncik con Leonardo Lini

con Leonardo Lini Alberto Ravagnani con Erika Martinelli

con Erika Martinelli Monica Guerritore con Luca Urso

con Luca Urso Riccardo Rossi con Elisa Terrasi

con Elisa Terrasi Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli

con Rebecca Gabrielli Ornella Muti con Pasquale La Rocca

Ognuna di queste coppie al termine delle varie puntate di Ballando con le stelle 2026 potrebbe essere eliminata, ma, tutte a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara a condizione, però, di continuare a studiare con impegno e costanza, tramite i ripescaggi. Molte saranno le prove che le dodici coppie in gara affronteranno ogni sabato sera: balli caraibici, standard, latino-americani, ma anche prove a sorpresa che serviranno a valutare il loro grado di preparazione, sottoponendosi alla valutazione della giuria di esperti e di quella popolare. La musica, suonata dal vivo, accompagnerà l’esibizione dei ballerini al ritmo di brani arrangiati secondo gli stili musicali di ogni singola gara. In ogni puntata poi ci sarà un ballerino per una notte, un personaggio noto che ballerà in una delicata e commovente esibizione, pur non essendo in gara.

Ballando con le stelle 2026: la giuria

Quali sono i giudici (giuria) di Ballando con le stelle 2026? La giuria, dopo diversi anni, non sarà la stessa della passata edizione: non ci saranno Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli; confermati Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Carolyn Smith; new entry Alberto Matano e Barbara D’Urso. La giuria popolare: ad affiancare Rossella Erra ci saranno Simona Ventura e Francesca Fialdini. Non mancheranno i “Tribuni del popolo”, ovvero Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino, le tre voci del popolo che commenteranno le esibizioni.

Come si vota

A determinare quali concorrenti potranno andare avanti nel corso delle puntate di questa 20esima edizione e chi invece sarà eliminato è come sempre il pubblico da casa. Come si vota a Ballando con le stelle 2026? Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le coppie preferite direttamente sui social network: sui profili ufficiali di Ballando con le stelle (Più avanti tutti i link utili). “Su X (Twitter) e Instagram dovrete votare con un cuoricino ♥️ e su Facebook solo con il tasto Mi Piace 👍🏻 (le reazioni non saranno conteggiate)”, aveva spiegato Milly Carlucci.

Ballando con le stelle 2026: Quante puntate

Abbiamo visto il cast e la giuria, ma quante puntate sono previste per Ballando con le stelle 2026 su Rai 1? In tutto sono previste 12 puntate. Appuntamento ogni sabato dal 3 ottobre alle ore 21,30. Ecco la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: sabato 3 ottobre 2026

Seconda puntata. sabato 10 ottobre 2026

Terza puntata: sabato 17 ottobre 2026

Quarta puntata: sabato 24 ottobre 2026

Quinta puntata: sabato 31 ottobre 2026

Sesta puntata: sabato 7 novembre 2026

Settima puntata: sabato 14 novembre 2026

Ottava puntata: sabato 21 novembre 2026

Nona puntata: sabato 28 novembre 2026

Decima puntata: sabato 5 dicembre 2026

Undicesima puntata: sabato 12 dicembre 2026

Dodicesima puntata: sabato 19 dicembre 2026

Streaming e diretta tv: dove vederlo

Dove vedere Ballando con le stelle 2026 in diretta tv e live streaming? Il programma, come sempre, andrà in onda su Rai 1 tutti i sabato sera in prima serata dalle ore 21,30 per 12 puntate a partire dal 3 ottobre. È possibile seguire il programma anche in diretta streaming live tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay, che permette di seguire tutti i programmi della Rai in diretta dal proprio pc, tablet o smartphone. Non sapete come usare RaiPlay? Niente panico, ve lo spieghiamo noi. Far partire la diretta streaming di Ballando con le stelle o di un altro programma o film è molto semplice: una volta sul sito, effettuate la registrazione. Fatto? Perfetto, ora cliccate sulla tendina in alto a sinistra, vi si apriranno una serie di voci, cliccate su dirette. Una volta nella sezione selezionate Rai 1 e godetevi lo spettacolo. Potete recuperare le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on-demand.

Social

Il programma è molto attivo anche sui social dove vengono postati diversi contenuti. Quali sono i canali ufficiali? Eccoli: