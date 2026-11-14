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Animali fantastici – I crimini di Grindelwald: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Animali fantastici – I crimini di Grindelwald: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 14 novembre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Animali fantastici – I crimini di Grindelwald, film del 2018 diretto da David Yates. La pellicola è il secondo episodio della serie Animali fantastici, spin-off e prequel della serie cinematografica di Harry Potter, ispirata all’omonimo libro di J. K. Rowling, qui anche sceneggiatrice. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1927, il Magico Congresso degli Stati Uniti d’America (MACUSA) trasferisce il mago oscuro Gellert Grindelwald in Europa per essere processato, ma Grindelwald fugge. Tre mesi più tardi, a Londra, Newt Scamander visita il Ministero della Magia per chiedere la restituzione del diritto ai viaggi internazionali, e si imbatte in Leta Lestrange, sua compagna di classe a Hogwarts e la fidanzata di suo fratello Theseus. Il Ministero accetta di concedere la richiesta di Newt se aiuta Theseus a localizzare Credence Barebone a Parigi, ma Newt rifiuta dopo aver saputo che dovrebbe lavorare con lo spietato cacciatore di taglie Gunnar Grimmson. Albus Silente chiede a Newt di trovare Credence, credendo che Credence sia il fratellastro di Leta, Corvus Lestrange V.

Newt riceve la visita dei suoi amici americani, Queenie Goldstein e il no-mag Jacob Kowalski che ha riacquistato i ricordi che aveva perso l’anno precedente. Newt è dispiaciuto di sapere che la sorella di Queenie, Tina, sta frequentando qualcuno dopo aver erroneamente creduto che Newt e Leta fossero fidanzati. Deduce poi dal comportamento strano di Jacob che Queenie lo ha incantato per una fuga d’amore con lo scopo di aggirare il divieto del MACUSA sul matrimonio tra maghi e no-mag. Dopo che Newt scioglie l’incantesimo, Jacob rifiuta le nozze con Queenie, temendo le conseguenze che avrebbe dovuto affrontare: lei parte dunque alla ricerca della sorella, che sta cercando Credence a Parigi, seguita da Newt e Jacob. A Parigi, Credence fugge dal Circus Arcanus con una delle attrazioni del circo, Nagini, tenuta prigioniera dal proprietario. Partono così alla ricerca della madre naturale di Credence.

Animali fantastici – I crimini di Grindelwald: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Animali fantastici – I crimini di Grindelwald, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Eddie Redmayne: Newt Scamander
  • Katherine Waterston: Porpentina “Tina” Goldstein
  • Dan Fogler: Jacob Kowalski
  • Alison Sudol: Queenie Goldstein
  • Ezra Miller: Credence Barebone
  • Zoë Kravitz: Leta Lestrange
  • Callum Turner: Theseus Scamander
  • Claudia Kim: Nagini
  • William Nadylam: Yusuf Kama
  • Kevin Guthrie: Abernathy
  • Jude Law: Albus Silente
  • Johnny Depp: Gellert Grindelwald
  • Brontis Jodorowsky: Nicolas Flamel
  • Fiona Glascott: Minerva McGranitt
  • Poppy Corby-Tuech: Vinda Rosier

Streaming e tv

Dove vedere Animali fantastici – I crimini di Grindelwald in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 14 novembre 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Classe 1987, giornalista professionista. A TPI dal 2018.
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