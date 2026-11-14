Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 14 novembre 2026

Questa sera, sabato 14 novembre 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Sapiens – Un solo pianeta, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. I dinosauri si sono davvero estinti? O si sono trasformati imparando a volare? Perché gli uccelli volano? I sapiens potrebbero volare? Esistono gli anelli di congiunzione fra le specie? C’è una continuità tra gli organismi viventi? Come si passa da una specie all’altra? Questi sono solo alcuni degli interrogativial centro della puntata intitolata “I dinosauri sono tra noi” per “Sapiens – Un solo pianeta”.

Scomparsi 66 milioni di anni fa, i dinosauri hanno dominato il pianeta per più di 150 milioni di anni. Ma la meteorite che ha impattato nel Golfo del Messico ha veramente portato alla loro estinzione? Per comprenderlo Mario Tozzi va nel sud della Germania, a Solnhofen, in Baviera, dove si trova una delle scoperte paleontologiche più importanti della storia, Archaeopteryx lithographica, il dinosauro-uccello, vissuto oltre 150 milioni di anni fa. Scoperto nel 2010, ce ne sono solo 12 della stessa specie rinvenuti in questa zona. Mosaico evolutivo che raccoglie in sé tratti rettiliani e aviari rappresenta il perfetto fossile di transizione: un ponte temporale sospeso nel Giurassico, il momento esatto in cui la natura ha cambiato direzione, trasformando i dominatori del passato in animali che sono arrivati fino a noi. Molti di loro hanno vissuto, per milioni di anni, insieme ai dinosauri. Sono dinosauri sopravvissuti e trasformati. Attraverso ricostruzioni grafiche è stato riprodotto l’ambiente naturale: 150 milioni di anni fa, dove oggi sorgono le colline dell’Altmuhltal, Archaeopteryx si muoveva tra isolotti emersi da un mare tropicale e il clima era caldo e umido. Quando arriva l’asteroide, un corpo roccioso di 10 chilometri di diametro che colpisce la terra sprigionando un’energia superiore a un miliardo di bombe nucleari, sul pianeta accadono terremoti, tsunami e incendi che generano una densa nube di polvere, oscurano il sole e fanno piombare la Terra in un inverno globale per anni. Troppo grandi per procurarsi cibo a sufficienza, troppo pesanti per volare a volo battuto e allontanarsi dai pericoli, troppo dipendenti dagli habitat distrutti dal cataclisma, troppo lenti nella crescita, i dinosauri soccombono. Lasciano però un’eredità indelebile al pianeta: il loro patrimonio genetico. Trasmesso attraverso milioni di anni di evoluzione, sopravvive in un gruppo di animali che riesce a superare la catastrofe: gli uccelli, gli unici dinosauri viventi ancora oggi.

Streaming e tv

Dove vedere Sapiens – Un solo pianeta in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda, come detto, oggi – sabato 14 novembre 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.