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Mi manda Rai Tre: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 13 novembre

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Mi manda Rai Tre: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 13 novembre

Questa sera, venerdì 13 novembre 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Mi manda Raitre, storico programma dedicato all’approfondimento di temi come la sanità, la scuola, le infrastrutture, i servizi, i diritti negati e la burocrazia. Alla conduzione Federico Ruffo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Da qualche anno i minimarket aperti 24 ore hanno preso il sopravvento in molte città italiane, sono forniti di tutto, sempre aperti, spesso per tutto il giorno hanno gli stessi dipendenti: su cosa si regge l’economia di questi piccoli negozi? Parte da qui il nuovo appuntamento con “Mi Manda RaiTre”.

A seguire, la moda dei cibi etnici, cinese e giapponese su tutti, esplosa da anni in Italia. Cibo che viene consumato non solo fuori casa, nei ristoranti, ma che ormai riempie numerosi scaffali dei supermercati: dalle zuppe al riso, dalle salse ai noodles: cosa c’è dentro un alimento etnico? Le etichette sono chiare circa ingredienti realmente utilizzati? E ancora, la morte di un adolescente causata da una scarica elettrica mentre utilizzava un gioco all’interno di un luna park è solo l’ultimo evento legato al mondo delle attrazioni: il viaggio degli inviati di “Mi Manda RaiTre” indaga responsabilità, sicurezza e controlli di giostre e parchi divertimento.

In diretta, inoltre, il caso delle finte cremazioni di animali d’affezione: i proprietari pagavano cifre importanti per la cremazione del proprio cane o gatto per ricevere, invece, in cambio sacchetti di semplice terriccio; carcasse di animali abbandonate in fossi e dirupi sono ora oggetto di indagini da parte di varie Procure. Obiettivo, infine, sulle operazioni dei Nas dei Carabinieri per verificare etichette e integrità delle caramelle. In Italia se ne vendono circa 60 milioni l’anno.

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Alessio Ribaudo, Corriere della Sera; Pier Mauro Andorno, sindaco di Borgo d’Ale (Vercelli); Antonino Colletti, padre di Alessio, morto al luna park di Spotorno.

Streaming e tv

Dove vedere Mi manda Rai Tre in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – venerdì 13 novembre 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Classe 1987, giornalista professionista. A TPI dal 2018.
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