Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 13 novembre 2026

Questa sera, venerdì 13 novembre 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, gli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco: il Tribunale di Pavia ha reso nota la data, fissata per il 25 febbraio 2027, dell’udienza preliminare, davanti al gup di Pavia Luigi Riganti, per Andrea Sempio. Nel frattempo, proseguono gli interrogativi sulle visioni segrete dei video intimi di Chiara Poggi dell’indagato, mentre la difesa di Alberto Stasi ha annunciato che depositerà a breve la richiesta di revisione. In studio, l’avvocato Liborio Cataliotti. Focus poi sul giallo delle avvelenate dalla ricina: i riflettori sono puntati su Sara Di Vita, la quindicenne di Pietracatella, deceduta insieme alla madre Antonella Di Ielsi: nei suoi ultimi video social, la ragazza aveva rivelato il clima pesante in famiglia. Il parterre è composto da: Massimo Lovati, Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Gianluca Zanella, Grazia Longo, Marco Oliva, Paolo Colonnello, Carmen Pugliese, Paolo Reale e Massimo Picozzi.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 13 novembre 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.