Harry Potter e la camera dei segreti: tutto quello che c’è da sapere sul film
Harry Potter e la camera dei segreti: trama, cast e streaming del film
Questa sera, venerdì 13 novembre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Harry Potter e la camera dei segreti, film del 2002 diretto da Chris Columbus, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo, secondo episodio della saga di Harry Potter, scritta da J. K. Rowling. Come il primo episodio, il film è prodotto da David Heyman e distribuito dalla Warner Bros. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Harry Potter sta trascorrendo l’estate al numero 4 di Privet Drive presso la famiglia dello zio Vernon Dursley, rattristato dal fatto di non aver ricevuto alcuna lettera dai suoi amici. Relegato nella sua camera al piano di sopra durante la visita dei Mason, con cui Vernon spera di concludere un importante affare per la sua ditta, Harry riceve a sua volta la visita dell’elfo domestico Dobby, che lo supplica di non tornare a Hogwarts perché è in atto un complotto che potrebbe costargli la vita. L’irrequieto Dobby, che ammette di aver intercettato tutte le lettere destinate a Harry per scoraggiarlo a tornare a Hogwarts, combina dei guai in casa Dursley che innervosiscono l’ignaro Vernon, impegnato a intrattenere i suoi ospiti. Ma la situazione precipita quando l’elfo, di nascosto, fa cadere una torta sulla testa della signora Mason, facendogliela piombare addosso. Vernon, pensando che sia stata colpa di Harry, lo rinchiude in camera mettendo le sbarre alla finestra per impedirgli di tornare a Hogwarts, che è la cosa a cui tiene di più il giovane mago. In suo aiuto intervengono Ron Weasley e i suoi due fratelli gemelli maggiori, Fred e George, che lo liberano e lo portano a casa loro sull’auto volante del padre. Qui viene accolto affettuosamente dalla signora Weasley e da suo marito Arthur che lavora nell’Ufficio per l’Uso Improprio dei Manufatti dei Babbani, ufficio che si propone di dare la caccia ai maghi che usano la magia ai danni dei babbani. Mentre sono a tavola, i giovani maghi ricevono le lettere da Hogwarts con la prescrizione del materiale didattico per il nuovo anno scolastico che provvederanno ad acquistare, come al solito, a Diagon Alley.
Harry Potter e la camera dei segreti: il cast del film
Abbiamo visto la trama di Harry Potter e la camera dei segreti, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Daniel Radcliffe: Harry Potter
- Rupert Grint: Ron Weasley
- Emma Watson: Hermione Granger
- Kenneth Branagh: Gilderoy Allock
- Richard Harris: Albus Silente
- Bonnie Wright: Ginny Weasley
- James Phelps: Fred Weasley
- Oliver Phelps: George Weasley
- Toby Jones: Dobby
- Tom Felton: Draco Malfoy
- Jamie Waylett: Vincent Tiger
- Josh Herdman: Gregory Goyle
- Robbie Coltrane: Rubeus Hagrid
- Matthew Lewis: Neville Paciock
- Devon Murray: Seamus Finnegan
- Alfred Enoch: Dean Thomas
- Maggie Smith: Minerva McGranitt
- Christian Coulson: Tom Riddle
- Alan Rickman: Severus Piton
- David Bradley: Argus Gazza
- Mark Williams: Arthur Weasley
- Jason Isaacs: Lucius Malfoy
- Julie Walters: Molly Weasley
- Chris Rankin: Percy Weasley
- Shirley Henderson: Mirtilla Malcontenta
- Sean Biggerstaff: Oliver Baston
- Robert Hardy: Cornelius Caramell
- Gemma Jones: Poppy Chips
- Miriam Margolyes: Pomona Sprite
- Julian Glover: Aragog
- Richard Griffiths: Vernon Dursley
- Fiona Shaw: Petunia Dursley
- Harry Melling: Dudley Dursley
- John Cleese: Nick-Quasi-Senza-Testa
Streaming e tv
Dove vedere Harry Potter e la camera dei segreti in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 13 novembre 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.