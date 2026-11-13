The Voice Senior 2026: le anticipazioni della sesta puntata, 13 novembre

Questa sera, venerdì 13 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la sesta e ultima puntata di The Voice Senior 2026, la nuova edizione del talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, condotto dall’impareggiabile padrona di casa, Antonella Clerici. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio sulla puntata di stasera.

Anticipazioni (cast e giudici)

Accanto ai confermatissimi Nek e Rocco Hunt, Arisa e Clementino, abbiamo visto l’ingresso come coach nella giuria di The Voice Senior di una delle voci più amate della musica italiana: Fiorella Mannoia. In questa edizione la cantante ha preso il posto della mitica Loredana Bertè, attualmente impegnata con il proprio tour. La rocker tornerà in giuria già dall’edizione Kids.

E’ rimasta invariata, invece, la formula che ha decretato il successo del programma e che, anno dopo anno, ha regalato al pubblico indimenticabili storie di vita e musica. Si è iniziato con le avvincenti “Blind Auditions”, le tradizionali “audizioni al buio” dove i giudici, di spalle, hanno ascoltato i concorrenti senza poterli vedere.

Anche quest’anno, nella fase delle “Blind”, i coach hanno potuto contare su due preziose “armi”: il tasto “Blocco”, che impedisce a un altro coach di scegliere un concorrente, e il tasto “Seconda Chance”, che permette a ciascun coach di far esibire nuovamente, in una delle puntate successive, un artista che non è riuscito a convincere nessuno al primo tentativo. Al termine delle “Blind”, i quattro coach hanno dovuto selezionare i 24 concorrenti prescelti – 6 per team – che sono passati al “Knock Out”, la semifinale, in cui i talenti di ciascuna squadra si sono sfidati con un brano assegnato dai rispettivi coach. Sempre i coach hanno quindi deciso chi far andare avanti nella gara e solo 3 concorrenti per team hanno avuto l’accesso alla spettacolare “Finale” di stasera dove sarà il pubblico da casa, tramite il televoto, a decretare chi vincerà la sesta edizione di The Voice Senior.

Streaming e tv

Dove vedere The Voice Senior 2025 streaming e diretta tv? Il programma, come detto, va in onda stasera, venerdì 13 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.