The Voice Senior 2026: cast, giudici, quante puntate e streaming

Da venerdì 9 ottobre 2026 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda The Voice Senior 2026, la nuova edizione del talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, condotto dall’impareggiabile padrona di casa, Antonella Clerici. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (cast e giudici)

Grandi novità per questa stagione: accanto ai confermatissimi Nek e Rocco Hunt, Arisa e Clementino, fa ingresso come coach nella giuria di The Voice Senior una delle voci più amate della musica italiana: Fiorella Mannoia. In questa edizione prende il posto della mitica Loredana Bertè, attualmente impegnata con il proprio tour. La rocker tornerà in giuria già dall’edizione Kids.

Resta invariata, invece, la formula che ha decretato il successo del programma e che, anno dopo anno, ha regalato al pubblico indimenticabili storie di vita e musica. Si inizia con le avvincenti “Blind Auditions”, le tradizionali “audizioni al buio” dove i giudici, di spalle, ascoltano i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare: in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere in quale squadra gareggiare.

Anche quest’anno, nella fase delle “Blind”, i coach potranno contare su due preziose “armi”: il tasto “Blocco”, che impedisce a un altro coach di scegliere un concorrente, e il tasto “Seconda Chance”, che permette a ciascun coach di far esibire nuovamente, in una delle puntate successive, un artista che non è riuscito a convincere nessuno al primo tentativo. Al termine delle “Blind”, i quattro coach dovranno selezionare i 24 concorrenti prescelti – 6 per team – che passeranno al “Knock Out”, la semifinale, in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno con un brano assegnato dai rispettivi coach. Saranno sempre i coach a decidere, in questa puntata, chi far andare avanti nella gara e solo 3 concorrenti per team accederanno alla spettacolare “Finale” dove sarà il pubblico da casa, tramite il televoto, a decretare chi vincerà la sesta edizione di The Voice Senior.

Una nuova edizione che si preannuncia ancora più ricca di musica, emozione e divertimento. Oltre alle straordinarie performance dei concorrenti – che proporranno al pubblico una selezione del miglior repertorio canoro italiano ed internazionale – non mancheranno, come di consueto, le esibizioni delle “guest star” di puntata e gli ormai irrinunciabili duetti dei coach con i concorrenti.

The Voice Senior 2026: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per The Voice Senior 2026 su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: venerdì 9 ottobre 2026

Seconda puntata: venerdì 16 ottobre 2026

Terza puntata: venerdì 23 ottobre 2026

Quarta puntata: venerdì 30 ottobre 2026

Quinta puntata: venerdì 6 novembre 2026

Sesta puntata: venerdì 13 novembre 2026

Streaming e tv

Dove vedere The Voice Senior 2026 streaming e diretta tv? Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.