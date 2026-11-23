Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 23 novembre 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Francesca Fagnani, e il racconto dell’atteso ritorno – tra novità e sorprese – di “Belve” su Rai 2, apre il nuovo appuntamento con “Lo Stato delle Cose”. Grande spazio poi alla tragica notizia del suicidio dell’ex capo della Polizia e dei Servizi Gianni De Gennaro, indagato per il depistaggio sulla strage di Via D’Amelio. Focus sulla ricostruzione dei principali capi di accusa della Procura di Caltanissetta. Prosegue anche l’inchiesta sul delitto di Garlasco. I destini di Andrea Sempio e Alberto Stasi continuano ad intrecciarsi: come stanno vivendo questo momento di attesa e cosa si aspettano? In studio si confronteranno i loro legali Angela Taccia e Antonio De Rensis. Approfondimento sugli errori delle prime indagini del 2007: parlerà l’allora comandante dei carabinieri di Vigevano Gennaro Cassese. E poi l’intervista ad un uomo che è al centro di un giallo legato al fascicolo su Sempio del 2017: l’ex maggiore Maurizio Pappalardo. In studio anche Pino Rinaldi, giornalista e conduttore di “Ignoto X”.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 23 novembre 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.