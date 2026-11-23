Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 23 novembre 2026

Questa sera, lunedì 23 novembre 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 23 novembre 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, un ampio approfondimento sulla morte di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, e sulle circostanze del caso. Un viaggio tra documenti, inchieste e vicende che hanno segnato alcuni dei capitoli più controversi della storia italiana. A seguire la seconda parte dell’intervista al “Principe verde” Mosab Hassan Yousef, figlio pentito di uno dei fondatori del gruppo terroristico Hamas, Sheikh Hassan Yousef. Partecipano al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Bruno Vespa, Eshkol Nevo, Daniele Capezzone, Michele Silenzi e Hoara Borselli.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 23 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.