Le serie sugli 883 e le malinconie inessenziali dei Millennials

Di certe serate avevamo dimenticato quasi tutto e ci è bastata una macchina nel fango per ricordarci di un tempo vissuto con tenerezza che a volte vorremmo rivivere nella sua semplicità. La verità è che stiamo invecchiando e abbiamo nostalgia del nostro passato

Quello che il web ci ha insegnato negli ultimi anni è che, se qualcosa piace o fa discutere abbastanza, diventa subito virale. E poco cambia se poi piace davvero. La cosa certa è che tutti, ma proprio tutti, per qualche giorno sembrano avere qualcosa da dire sulla stessa cosa. Nell’ottobre del 2024 è successo con Hanno ucciso l’Uomo Ragno, la serie tv dedicata agli 883.

A parlarne erano i fan di Max Pezzali e Mauro Repetto, ma anche quelli che, almeno fino a quel momento, degli 883 ricordavano solo le canzoni. Eppure, appena uscirono, i primi due episodi della serie superarono 1,3 milioni di spettatori medi nella prima settimana divenendo, secondo Sky, la serie Sky Original più vista al suo esordio negli ultimi otto anni.

Quest’anno la storia non è poi così diversa. I primi due episodi di Nord Sud Ovest Est hanno raggiunto, sempre secondo i dati diffusi da Sky, un milione e 440 mila spettatori medi nella prima settimana, il 6 per cento in più rispetto al debutto di Hanno ucciso l’Uomo Ragno. Un successo? I numeri parlano chiaro, non c’è poi molto da aggiungere.

Il secondo capitolo riparte dal 1993, quando il sogno di Max e Mauro si è già avverato e i due devono capire che cosa farne. A interpretarli sono ancora Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, due attori che fin da subito hanno funzionato e hanno convinto il pubblico. Con loro tornano Davide Calgaro nei panni di Cisco, Ludovica Barbarito in quelli di Silvia, Edoardo Ferrario nel ruolo di Pierpaolo e Roberto Zibetti in quello di Claudio Cecchetto. La serie, ideata da Sydney Sibilia, è diretta dallo stesso Sibilia, da Alessio Lauria, Simone Godano e Alice Filippi, prodotta da Sky Studios e Groenlandia.

Da qui al finale previsto per il 20 novembre, su Sky e NOW, ogni nuova puntata offre un motivo per tornare a parlare della serie. C’è chi vuole sapere come va a finire anche se la storia degli 883 la conosce già e, all’epoca, l’ha seguita mentre accadeva. E c’è chi vuole rivivere un pezzo di quegli anni, magari per via di una scena che con il successo discografico in realtà ha poco a che fare.

Ad esempio quando Max e Mauro devono raggiungere una festa in loro onore insieme a due amici, ma sbagliano strada e la macchina si impantana nel fango. I quattro si ritrovano circondati dagli struzzi e non riescono, in alcun modo, ovviamente senza GPS e cellulari, a raggiungere l’evento. Ecco, circondati dagli struzzi: la serie immagina così un antefatto per Rotta per casa di Dio, prendendosi una libertà che fa divertire il pubblico.

Chi è millennial livello pro anni ‘80, in qualche modo, in quella scena si riconosce. Magari gli struzzi non erano così frequenti, ma per arrivare a una festa in un posto sperduto ci si affidava alle indicazioni di qualcuno che diceva «poi vai sempre dritto» e dava per scontato che a un certo punto si sarebbe capito dove girare.

Chi è del secolo scorso, per quanto questa affermazione possa sembrare demodé, sa bene che per parlare con un amico bisognava trovare il numero sulle Pagine bianche. E chiamare a qualcuno, spesso, significava telefonare a casa sua, sperando che non rispondesse qualcun altro.

A ripensarci oggi sembra tutto più complicato ma era anche spassoso così. Una parte del successo della serie la spiegano gli 883 stessi. Quelle canzoni erano già nelle Smemorande e nelle cassette pagate ventimila lire e magari incastrate col nastro in macchina. Il resto forse ha a che fare con il momento in cui la prima stagione ci ha presi alla sprovvista e quell’effetto amarcord ci ha travolti in pieno.

Mentre passavamo da un crime all’altro, ci siamo ritrovati ad aspettare il venerdì per vedere due ragazzi di Pavia che volevano fare una canzone e farsi ascoltare da qualcuno. E a prenderli sul serio siamo stati anche noi, che nel frattempo la patente l’abbiamo già rinnovata un paio di volte. Di fatto, la serie più va avanti convince e appassiona, ma allo stesso tempo lascia spazio a sentimenti contrastanti: rivedere le scene dei videoclip, riconoscerle, sapere che quel sogno da lì a poco terminerà, lascia – sempre noi millennial – con un nodo in gola.

Abbiamo riso, ballato, sognato e forse anche pianto con gli 883 e questa serie non fa altro che riportare tutto a galla. Quanto sia romanzato, quanto sia fedele alla realtà, quanto vi sia di non detto nella serie ora poco importa. La verità è che stiamo invecchiando e abbiamo nostalgia del nostro passato.

Nelle Città invisibili Calvino fa dire a Kublai Kan che a volte gli sembra che la voce di Marco Polo gli arrivi da lontano, «mentre sono prigioniero d’un presente vistoso e invivibile», e gli chiede perché indugi «in malinconie inessenziali». Viene da pensare che il bello di quelle malinconie sia anche la loro apparente poca importanza. Di certe serate avevamo dimenticato quasi tutto e ci è bastata una macchina nel fango, in una serie sugli 883, per ricordarci di un tempo vissuto con tenerezza che a volte vorremmo rivivere nella sua semplicità.