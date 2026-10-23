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Opinioni

La grande battaglia dei nostri tempi (di Francesca Romana D’Antuono)

Immagine di copertina
Credit: Alex Basha - AGF

Dagli sgomberi nella capitale al paradosso di Ferrara. La politica italiana continua a socializzare i costi e a privatizzare i profitti. Serve un'alleanza tra le grandi città europee per imporre investimenti pubblici e porre un freno a un sistema abitativo fuori controllo

di Francesca Romana D'Antuono

Se le proteste in Spagna riempiono le piazze, le elezioni di Berlino si sono decise sugli affitti, e dopo quattro anni di silenzio Salvini annuncia 10 miliardi per la casa senza aver mai portato avanti un piano durante il suo mandato, un motivo c’è: la battaglia dei nostri tempi è la casa. Tra il 2015 e il 2025, i prezzi delle case in Ue sono cresciuti del 65%, gli affitti del 20%. Nelle città italiane dove si concentrano lavoro e opportunità, un quinto delle famiglie in affitto sostiene costi abitativi superiori al 40% del proprio reddito disponibile; il rapporto tra affitto e salario medio arriva al 76% a Milano, al 65% a Roma e al 48% a Bologna.
Non c’è lavoro, salute, o famiglia senza casa. La casa rappresenta una base sociale, ma quando viene trattata come un semplice bene di mercato l’impatto riguarda il mondo del lavoro, l’accesso all’istruzione e persino l’andamento demografico del Paese.
Eppure il governo si è occupato di casa quasi solo parlando di occupazioni. A luglio la polizia ha sgomberato SpinTime a Roma, abitato da circa 400 persone. Il Comune ha trovato alloggi temporanei e ha tentato inutilmente di acquisire l’edificio, ma –  a riprova dello strapotere accumulato dai privati rispetto a istituzioni avvilite da trent’anni di liberalizzazioni – Investire SGR ha rifiutato l’offerta di acquisto di Roma Capitale. Mentre questo accade, però, la maggioranza continua con la retorica per cui il nemico di chi è povero non è chi monopolizza le ricchezze, ma chi ne ha meno di lui.
Ancora più sconcertante la storia di Ferrara, dove un grattacielo è stato sgomberato dei suoi 500 legittimi abitanti e mai più restituito a causa dell’accumulo di 600mila euro di debiti per i costi di messa in sicurezza e la proprietà frammentata. Il sindaco leghista ha dichiarato di non avere obblighi sul palazzo. Eppure 500 persone in strada non sembrano un affare privato, tanto più che molti sfollati continuano a pagare mutuo e tasse sulle proprietà. Sarà forse l’origine migrante di gran parte della popolazione proprietaria ad aver volatilizzato l’urgenza di tematiche care al partito del Sindaco come lotta al degrado e sicurezza? Che ci sia voluta, in seguito, una sentenza del TAR perché il comune fosse chiamato ad attivarsi, scoperchia tutta la stortura dell’abitare in Italia: quello che manca non sono le case, ma una politica che riconosca l’abitare come un diritto e non come una questione di mercato.
Eppure le misure da mettere in atto sono piuttosto concrete: recuperare edifici pubblici inutilizzati, riqualificando il patrimonio esistente; intervenire prima che le persone perdano casa con fondi di manutenzione e sostegni contro la morosità incolpevole; affrontare la speculazione dando ai Comuni strumenti per regolare gli affitti brevi dove abusati e incentivare il recupero degli immobili sfitti. Da ultimo: se lo Stato finanzia alloggi accessibili con le nostre tasse, questi devono rimanere accessibili per sempre. Non possiamo continuare a socializzare i costi e privatizzare i benefici.
E siccome questa crisi non è solo italiana, nemmeno la soluzione può esserlo. Da Madrid, a Roma, a Berlino, possiamo costruire una coalizione europea per chiedere investimenti pubblici, regole contro la speculazione e il riconoscimento del diritto alla casa, che deve essere il luogo in cui costruire il proprio futuro, non il prezzo da pagare per averne uno.

Francesca Romana D'Antuono
Già presidente di Volt Europa. Portavoce di dirittoallacasa.eu
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