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Messa in tv Papa Leone XIV da Chiclayo del 13 novembre 2026, dove vedere su Rai 1 e Tv2000: orari, luogo, streaming

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AGF
di Antonio Scali
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Messa in tv Papa Leone XIV da Chiclayo del 13 novembre 2026, dove vedere su Rai 1 e Tv2000: orario, luogo, Perù, streaming, a che ora, canale

Oggi, 13 novembre 2026, il viaggio in America Latina di Papa Leone XIV raggiunge una delle tappe più attese. Il Santo Padre è infatti da qualche giorno in Perù, Paese che è un po’ una seconda patria per lui, essendo stato per molti anni vescovo, nominato da Papa Francesco alla guida della diocesi di Chiclayo. C’è dunque molta attesa per la Santa Messa che Prevost celebrerà oggi pomeriggio, alle 16.30 italiane, proprio nella sua Chiclayo. Già ieri sera a Lima il Papa è stato travolto dall’affetto dei giovani in una emozionante veglia di preghiera. Ma dove vedere in tv e in streaming la Messa di Papa Leone XIV di oggi a Chiclayo? Appuntamento in diretta su Rai 1 con lo speciale a cura del Tg1, con la telecronaca di Ignazio Ingrao, a partire dalle 16.20. Tv2000, il canale della Cei al 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat e 157 di Sky seguirà come di consueto tutte le tappe del viaggio apostolico del Pontefice, offrendo la diretta della Messa prevista per le 16.30. In diretta streaming su Rai Play, sul sito di Tv2000 e sui canali social e YouTube di Vatican Media.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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