Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 12 novembre 2026

Questa sera, giovedì 12 novembre 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 12 novembre 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera si affronteranno diversi temi tra cui la guerra ibrida tra allarmi e strategia del caos. Lo sterminio a Gaza che continua nell’immobilismo dell’Occidente. La campagna elettorale tra manovre del campo largo, sondaggi e incognita Vannacci a destra. Parteciperanno alla puntata l’ex Premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi; l’ex generale e presidente di Futuro Nazionale Roberto Vannacci; il Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini; il giornalista Michele Santoro; il giornalista e conduttore di Una giornata particolare su La7 Aldo Cazzullo; la giornalista e conduttrice di In Onda su La7 Marianna Aprile; il direttore del quotidiano Domani Emiliano Fittipaldi; il direttore de Il Secolo d’Italia Italo Bocchino e lo storico Carlo Greppi. Nel corso della puntata, anche in questa nuova stagione, torneranno i racconti dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.