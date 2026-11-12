Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 12 novembre 2026

Questa sera, giovedì 12 novembre 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ospite della puntata, il presidente del Senato Ignazio La Russa, con il quale si affronterà il tema degli allarmi hacker e dei rischi per la sicurezza del Paese, analizzando come interpretare la minaccia e quali contromisure adottare. A seguire, un approfondimento sulla polemica relativa ai libri di testo nei licei, sulla sicurezza giovanile e sui provvedimenti del governo a sostegno di famiglie e imprese. Infine, spazio al tema della convivenza con l’Islam in Italia, con particolare attenzione alla condizione e ai diritti delle donne nelle comunità musulmane presenti in Italia. Tra gli ospiti anche: Augusta Montaruli (Fratelli d’Italia), Davide Faraone (Italia Viva), Anna Maria Cisint (Lega), Lorenzo Pacini (Partito Democratico), Michele Gubitosa (Movimento 5 Stelle).

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 12 novembre 2026 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.