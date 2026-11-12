Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:43
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 12 novembre 2026

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 12 novembre 2026

Questa sera, giovedì 12 novembre 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ospite della puntata, il presidente del Senato Ignazio La Russa, con il quale si affronterà il tema degli allarmi hacker e dei rischi per la sicurezza del Paese, analizzando come interpretare la minaccia e quali contromisure adottare. A seguire, un approfondimento sulla polemica relativa ai libri di testo nei licei, sulla sicurezza giovanile e sui provvedimenti del governo a sostegno di famiglie e imprese. Infine, spazio al tema della convivenza con l’Islam in Italia, con particolare attenzione alla condizione e ai diritti delle donne nelle comunità musulmane presenti in Italia. Tra gli ospiti anche: Augusta Montaruli (Fratelli d’Italia), Davide Faraone (Italia Viva), Anna Maria Cisint (Lega), Lorenzo Pacini (Partito Democratico), Michele Gubitosa (Movimento 5 Stelle).

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 12 novembre 2026 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Classe 1987, giornalista professionista. A TPI dal 2018.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 12 novembre 2026
TV / Tutto per la mia famiglia: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi
TV / Perché Doc 4 – Nelle tue mani stasera non va in onda: il motivo
Ti potrebbe interessare
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 12 novembre 2026
TV / Tutto per la mia famiglia: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi
TV / Perché Doc 4 – Nelle tue mani stasera non va in onda: il motivo
TV / Ore 14 sera: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 12 novembre 2026
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 12 novembre 2026
TV / Ascolti tv mercoledì 11 novembre: Tale e quale show, Il tavolo di Che tempo che fa
TV / Tale e Quale Show 2026, vincitore: chi ha vinto l’ottava puntata
TV / Federica Calderoni e Gianni Quinto, gender reveal su Rai 2: “La paura non deve vincere sull’amore”
TV / Patù, la passione delle idee: anticipazioni e ospiti della sesta puntata
TV / Viola come il mare 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
Ricerca