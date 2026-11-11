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Patù, la passione delle idee: anticipazioni e ospiti della sesta puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Patù, la passione delle idee: anticipazioni e ospiti della sesta puntata, 11 novembre

Questa sera, mercoledì 11 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda la quinta puntata di Patù, la passione delle idee, la nuova trasmissione condotta da Roberto Inciocchi. Politica, attualità italiana e fatti internazionali raccontati con un linguaggio semplice e diretto, grazie al contributo di inviati e corrispondenti. Reportage, servizi, grafiche e immagini approfondiscono le notizie dando spazio anche alle storie delle persone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Le tensioni geopolitiche e i nuovi equilibri internazionali: la presidenza Trump dopo la sconfitta alle elezioni di metà mandato, i negoziati di Abu Dhabi tra Kiev e Mosca e l’incarico a Gadi Eisenkot di formare un nuovo governo israeliano. Sono i temi d’apertura del nuovo appuntamento con “Patù – La passione delle idee”. In sommario, l’analisi di Giulio Tremonti, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Affari esteri e comunitari della Camera, poi, dalle tensioni internazionali alle minacce per la nostra sicurezza: la guerra ibrida, gli attacchi hacker, la necessità di difendersi, i dubbi e le proteste sulla diffusione dei nuovi data center. Ne discutono Francesco Giubilei, Antonello Caporale, Federico Ferrazza, Emilio Cozzi, Barbara Carfagna e Pierguido Iezzi, mentre il confronto politico è tra Alessandro Morelli, senatore della Lega e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, e Maria Elena Boschi, deputata e presidente del gruppo Italia Viva-Casa Riformista alla Camera.

Dalla sicurezza collettiva ai diritti individuali: il fine vita al centro del dibattito. Ne discutono Marco Cappato, Simone Pillon e don Walter Insero. E ancora, il Paese reale raccontato da chi ne conosce a fondo le storie e le contraddizioni: Domenico Iannacone. Infine, l’incendio del cinema Statuto di Torino è stato una delle pagine più drammatiche della cronaca italiana, che segnò una svolta nella legislazione sulla sicurezza dei locali pubblici. Un reportage ripercorre la strage del 1983 e la sua eredità.

Streaming e tv

Dove vedere Patù, la passione delle idee in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – mercoledì 11 novembre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Classe 1987, giornalista professionista. A TPI dal 2018.
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