Viola come il mare 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 11 novembre

Questa sera, mercoledì 11 novembre 2026, alle ore 21,30 va in onda su Canale 5 la seconda puntata di Viola come il mare 3, la popolare fiction con Francesca Chillemi, che torna con la nuovissima terza stagione da non perdere. Appuntamento in prima serata dalle 21.30. In tutto sono previste sei serate. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

La nuova realtà pesa ancora sull’animo di Viola (Francesca Chillemi). È Tamara (Chiara Tron) ad aiutare Max (Rodrigo Guirao) nelle indagini sull’omicidio di un uomo avvenuto fuori alla clinica in cui lavorava, però lei non sa da dove cominciare. Con fatica, intanto, Viola cerca di seguire i consigli di Max e prendere la vita con più leggerezza. Una sera, sulla splendida terrazza di casa affacciata sul mare, decide: si toglie le scarpe, sale su un tavolo e inizia a ballare come mai prima. Max la osserva felice. Intanto, l’omicidio di una promettente nuotatrice impegna i nostri protagonisti e Viola torna ad indagare accanto a Max. Tamara intanto, sta vivendo la delusione d’amore per Raffaele (Lorenzo Scalzo) che non sembra proprio interessato a lei. Una sera, Viola ha una crisi che le blocca la mobilità della gamba. Cerca il suo vicino di casa, Max, ma lui non le risponde. Quando riesce a raggiungerlo in casa sua, lo trova ubriaco e nervoso, come mai lo aveva visto. Cosa gli è successo?

Viola come il mare 3: il cast

Abbiamo visto la trama di Viola come il mare 3, ma qual è il cast della serie tv? La serie con protagonista Francesca Chillemi vede importanti novità nel cast, a cominciare dall’uscita di Can Yaman. In questa terza stagione, Viola Vitale deve fare i conti con un nuovo vicino di casa. Non è più Francesco Demir – con cui, alla fine della seconda stagione, aveva dato il via a una storia d’amore nata da un primo incontro tutto scintille – ma Massimo Paternò, il nuovo ispettore, interpretato dall’attore argentino Rodrigo Guirao Díaz. Nel cast tornano, al fianco della protagonista Francesca Chillemi, gli altri attori amati dai fan della serie come Giovanni Nasta, Chiara Tron, Ninni Bruschetta, Alice Arcuri, Lorenzo Scalzo, Giulia Ercolini e Paolo Sassanelli.

Streaming e tv

Dove vedere Viola come il mare 3 in diretta tv e live streaming? Appuntamento in prima visione dal 4 novembre 2026 alle ore 21.30 su Canale 5 ogni mercoledì per sei serate. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.