Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:19
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Viola come il mare 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Viola come il mare 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 11 novembre

Questa sera, mercoledì 11 novembre 2026, alle ore 21,30 va in onda su Canale 5 la seconda puntata di Viola come il mare 3, la popolare fiction con Francesca Chillemi, che torna con la nuovissima terza stagione da non perdere. Appuntamento in prima serata dalle 21.30. In tutto sono previste sei serate. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

La nuova realtà pesa ancora sull’animo di Viola (Francesca Chillemi). È Tamara (Chiara Tron) ad aiutare Max (Rodrigo Guirao) nelle indagini sull’omicidio di un uomo avvenuto fuori alla clinica in cui lavorava, però lei non sa da dove cominciare. Con fatica, intanto, Viola cerca di seguire i consigli di Max e prendere la vita con più leggerezza. Una sera, sulla splendida terrazza di casa affacciata sul mare, decide: si toglie le scarpe, sale su un tavolo e inizia a ballare come mai prima. Max la osserva felice. Intanto, l’omicidio di una promettente nuotatrice impegna i nostri protagonisti e Viola torna ad indagare accanto a Max. Tamara intanto, sta vivendo la delusione d’amore per Raffaele (Lorenzo Scalzo) che non sembra proprio interessato a lei. Una sera, Viola ha una crisi che le blocca la mobilità della gamba. Cerca il suo vicino di casa, Max, ma lui non le risponde. Quando riesce a raggiungerlo in casa sua, lo trova ubriaco e nervoso, come mai lo aveva visto. Cosa gli è successo?

Viola come il mare 3: il cast

Abbiamo visto la trama di Viola come il mare 3, ma qual è il cast della serie tv? La serie con protagonista Francesca Chillemi vede importanti novità nel cast, a cominciare dall’uscita di Can Yaman. In questa terza stagione, Viola Vitale deve fare i conti con un nuovo vicino di casa. Non è più Francesco Demir – con cui, alla fine della seconda stagione, aveva dato il via a una storia d’amore nata da un primo incontro tutto scintille – ma Massimo Paternò, il nuovo ispettore, interpretato dall’attore argentino Rodrigo Guirao Díaz. Nel cast tornano, al fianco della protagonista Francesca Chillemi, gli altri attori amati dai fan della serie come Giovanni Nasta, Chiara Tron, Ninni Bruschetta, Alice Arcuri, Lorenzo Scalzo, Giulia Ercolini e Paolo Sassanelli.

Streaming e tv

Dove vedere Viola come il mare 3 in diretta tv e live streaming? Appuntamento in prima visione dal 4 novembre 2026 alle ore 21.30 su Canale 5 ogni mercoledì per sei serate. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Classe 1987, giornalista professionista. A TPI dal 2018.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Federica Calderoni e Gianni Quinto, gender reveal su Rai 2: “La paura non deve vincere sull’amore”
TV / Patù, la passione delle idee: anticipazioni e ospiti della sesta puntata
TV / La guerra di domani: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Federica Calderoni e Gianni Quinto, gender reveal su Rai 2: “La paura non deve vincere sull’amore”
TV / Patù, la passione delle idee: anticipazioni e ospiti della sesta puntata
TV / La guerra di domani: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Tale e Quale Show 2026: anticipazioni (cast, ospiti e giudici) dell’ottava puntata
TV / Tale e Quale Show 2026 streaming e diretta tv: dove vedere l’ottava puntata
TV / Il tavolo di Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 11 novembre 2026
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 11 novembre su Rete 4
TV / Viola come il mare 3 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata dell’11 novembre 2026 su Rai 3
TV / Ascolti tv martedì 10 novembre: Livatino, DiMartedì, Filorosso
Ricerca