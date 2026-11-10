DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 10 novembre 2026, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 10 novembre 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 10 novembre 2026, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Il governo Meloni è all’angolo? Mentre non si placano le manifestazioni di protesta nelle piazze, la manovra moltiplica il malcontento non solo tra i giovani ma anche tra pensionati, lavoratori dipendenti, comparti della scuola e della Sanità, ma anche tra imprese e banche, mentre l’Italia resta nel mirino degli hacker e per la maggioranza perfino la nomina dei vertici dell’Autorità anticorruzione diventa un rebus. Spazio dunque alle strategie dei partiti di governo in vista delle elezioni e a quelle delle opposizioni, impegnate nell’elaborazione di un programma condiviso in attesa delle primarie di febbraio, mentre ci si interroga sui possibili effetti sul quadro politico nazionale di un eventuale ritorno sulla scena di Alessandro Di Battista. Attenzione anche alla politica estera con tutte le novità in arrivo dai fronti di guerra, dall’Ucraina all’Iran e le possibili conseguenze per l’Italia, dopo la pesante sconfitta del partito di Donald Trump alle elezioni di midterm e il tentativo di Israele di dare vita ad un nuovo governo che archivi l’era Netanyahu. Appuntamento dunque stasera, 10 novembre 2026, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

Giuseppe Conte

Gianrico Carofiglio

Alessandro Di Battista

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.