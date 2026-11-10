Livatino il giudice e i suoi assassini streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, martedì 10 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Livatino il giudice e i suoi assassini, la nuova miniserie tv diretta da Michele Placido che racconta il simbolo della lotta alla mafia e il primo magistrato della storia a essere proclamato beato dalla Chiesa cattolica. Dove vedere Livatino il giudice e i suoi assassini in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda lunedì 9 e martedì 10 novembre 2026 alle ore 21,30 su Rai 1.

Livatino il giudice e i suoi assassini streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Livatino il giudice e i suoi assassini su Rai 1? In tutto andranno in onda due puntate (4 episodi): la prima lunedì 9 novembre 2026; la seconda e ultima il giorno successivo, martedì 10 novembre 2026.