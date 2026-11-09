Livatino il giudice e i suoi assassini: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, lunedì 9 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Livatino il giudice e i suoi assassini, la nuova miniserie tv diretta da Michele Placido che racconta il simbolo della lotta alla mafia e il primo magistrato della storia a essere proclamato beato dalla Chiesa cattolica. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Negli anni Ottanta, nell’agrigentino, si incrociano i destini del magistrato Rosario Livatino e di un gruppo di giovani stiddari, cresciuti nella povertà e attratti dalla criminalità come via di riscatto. Livatino combatte il potere mafioso colpendone patrimoni, interessi economici e radicamento nel territorio, mentre gli stiddari avanzano nella provincia, conquistando spazio e consenso. La fiction racconta i due percorsi, quello di Livatino e quello dei giovani malavitosi, che si avvicinano fino al 21 settembre 1990, giorno in cui un commando della Stidda uccide il magistrato. Pur concentrandosi sugli ultimi due anni di vita di Rosario Livatino, quelli dal 1988 al 1990, scegliendo di raccontare l’epilogo della sua esistenza, la fiction restituisce appieno la grandezza della sua figura, mostrando quanto in lui la dimensione spirituale e quella professionale fossero profondamente intrecciate. La testimonianza di giustizia e fede di Rosario Livatino lo hanno reso infatti, un simbolo della lotta alla mafia e il primo magistrato della storia a essere proclamato beato dalla Chiesa cattolica.

Livatino il giudice e i suoi assassini: il cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Livatino il giudice e i suoi assassini, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: