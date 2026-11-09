Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:53
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 9 novembre

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 9 novembre

Questa sera, lunedì 9 novembre 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la 17esima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality vede alla conduzione di Ilary Blasi e nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e la grande new entry Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Nella Casa le tensioni sono all’ordine del giorno. Soprattutto dopo l’acceso confronto tra Andreas Muller e Valeria Marini. A cui si aggiunge la nuova love story tra Megan Ria e Alessandro Varsi. Sono poi quattro i concorrenti in nomination: Andreas Muller, Valeria Marini, Carmen Di Pietro e Giulia Provvedi. Il Televoto sarà eliminatorio. Ci sarà il prossimo a dover lasciare la casa dopo l’eliminazione a sorpresa di uno dei grandi favoriti: Alex Belli? L’attore è stato eliminato durante la diretta di venerdì 6 novembre e ha poi abbandonato il programma lasciando anche lo studio… Se ne parlerà stasera? Vedremo…

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 settembre. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Livatino il giudice e i suoi assassini streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 9 novembre 2026
TV / Ex – Amici come prima: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Livatino il giudice e i suoi assassini streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 9 novembre 2026
TV / Ex – Amici come prima: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Livatino il giudice e i suoi assassini: tutto quello che c’è da sapere
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
TV / Fast and Furious 8: trama, cast e streaming del film in onda su Italia 1
TV / Ascolti tv domenica 8 novembre: Libera 2, Racconto di una notte, Report
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 8 novembre 2026
TV / Libera 2: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / Libera 2 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
Ricerca