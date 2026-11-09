Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 9 novembre

Questa sera, lunedì 9 novembre 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la 17esima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality vede alla conduzione di Ilary Blasi e nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e la grande new entry Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Nella Casa le tensioni sono all’ordine del giorno. Soprattutto dopo l’acceso confronto tra Andreas Muller e Valeria Marini. A cui si aggiunge la nuova love story tra Megan Ria e Alessandro Varsi. Sono poi quattro i concorrenti in nomination: Andreas Muller, Valeria Marini, Carmen Di Pietro e Giulia Provvedi. Il Televoto sarà eliminatorio. Ci sarà il prossimo a dover lasciare la casa dopo l’eliminazione a sorpresa di uno dei grandi favoriti: Alex Belli? L’attore è stato eliminato durante la diretta di venerdì 6 novembre e ha poi abbandonato il programma lasciando anche lo studio… Se ne parlerà stasera? Vedremo…

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 settembre. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).