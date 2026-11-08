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Libera 2: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Libera 2: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata, 8 novembre 2026

Questa sera, domenica 8 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in prima serata la nuova stagione di Libera 2 – Il caso Elena Palma, la fiction in sei episodi con protagonista Lunetta Savino, per la regia di Gianluca Mazzella – una produzione “11 marzo Film” in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matteo Levi (a.p.a.) – in onda in prima serata a partire da domenica 25 ottobre. È passato del tempo dall’ultima volta che il pubblico ha incontrato la giudice Libera Orlando, oggi presidente della Sezione Penale del Tribunale di Trieste.  Accanto a lei, tra aule di tribunale, segreti e pericoli ad indagare c’è ancora Pietro Zanon, interpretato da Matteo Martari, che ha nel frattempo ha ritrovato sua figlia Clara (l’attrice Daisy Pieropan) e vuole diventare il padre che le è mancato. Scopriamo le anticipazioni della puntata di oggi.

Anticipazioni (trama)

Nel primo episodio della serata, Nina lascia il suo rifugio per raggiungere il figlio, ma viene aggredita da Franco. Prima dell’arresto, Libera la induce a registrare una dichiarazione preziosa per il processo, mentre Cesare rivela alla giudice la vera natura della sua indagine. Libera cade in una pericolosa trappola e Pietro si precipita a salvarla.

Nel secondo e ultimo episodio della serata, Libera si risveglia in ospedale, debilitata ma decisa a concludere il processo. Pietro recupera una prova decisiva contro Franco, mentre Cesare si allea con Libera, dopo averle rivelato il doloroso motivo che lo lega alla caccia al Carnaru. Omar viene assolto e Nina liberata, ma il caso Elena Palma resta aperto. Un ultimo indizio conduce a una nuova verità.

Libera 2: il cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Libera 2, ma qual è il cast? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Lunetta Savino: Libera Orlando
  • Matteo Martari: Pietro Zanon
  • Monica Dugo: Isabella Orlando
  • Claudio Bigagli: Davide Moresco
  • Daisy Pieropan: Clara Zanon Moresco
  • Gaetano Bruno: Cesare Scuderi
  • Neva Leoni: Nina De Angelis
  • Roberto Citran: Aldo Ferrero

Streaming e tv

Dove vedere Libera 2 in diretta tv e live streaming? Appuntamento su Rai 1 dal 25 ottobre 2026 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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