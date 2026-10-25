Libera 2 – Il caso Elena Palma: trama, cast, quante puntate, attori, location, episodi, streaming, Lunetta Savino, Rai 1

Libera 2 è la seconda stagione della popolare fiction diretta da Gianluca Mazzella, con protagonisti Lunetta Savino e Matteo Martari. Libera Orlando, la giudice integerrima e profondamente umana, torna su Rai 1 con i nuovi episodi della serie, una produzione “11 marzo Film” in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matteo Levi (a.p.a.) – in onda in prima serata a partire da domenica 25 ottobre. Ma quali sono le anticipazioni, la trama degli episodi, il cast e quante puntate sono previste? Ecco tutte le informazioni.

Trama e anticipazioni

È passato del tempo dall’ultima volta che abbiamo incontrato la giudice Libera Orlando, oggi presidente della Sezione Penale del Tribunale di Trieste. Sua nipote Clara nella precedente stagione ha ritrovato il padre, Pietro, che oggi studia per il diploma ed è deciso a costruire con lei il rapporto che non hanno mai avuto. A Libera viene affidato il processo contro un giovane rapper accusato del femminicidio di Elena Palma. Le prove sembrano schiaccianti, ma troppi dettagli non tornano e, con l’aiuto di Pietro, Libera decide di indagare. I dubbi conducono a una testimone decisiva, per la quale Pietro prova un sentimento che induce Clara a temere di perdere il padre appena ritrovato. Intanto arriva a Trieste una vecchia conoscenza di Libera, un magistrato palermitano, Cesare Scuderi, con cui la giudice ha un conto in sospeso. L’indagine segreta del nuovo arrivato si intreccia al caso di Libera: i due saranno costretti a collaborare. Mentre Scuderei si avvicina a Isabella, Davide scopre di provare ancora sentimenti per l’ex moglie. Tra aule di tribunale, segreti e pericoli, la strana coppia di Libera e Pietro torna in azione.

Libera 2 – Il caso Elena Palma: il cast

Nella serie ritroviamo alcuni degli attori più apprezzati, oltre ad alcune new entry. La protagonista è interpretata da Lunetta Savino. Ecco gli attori e i relativi personaggi interpretati:

LIBERA ORLANDO – LUNETTA SAVINO

Libera è oggi presidente della Sezione penale del Tribunale di Trieste. Giudice integerrima e profondamente umana, per lei la giustizia non consiste nell’accettare la versione più comoda, ma nel cercare la verità oltre ogni pregiudizio. Nel processo contro Omar Alami avverte che dietro prove apparentemente schiaccianti si nascondono molte stonature e torna a indagare con Pietro. Nel privato accompagna Clara verso la maturità e affronta il riavvicinamento di Davide.

PIETRO ZANON – MATTEO MARTARI

Dopo aver ritrovato Clara, Pietro vuole diventare il padre che le è mancato. Frequenta un centro studi per prendere il diploma e aiuta il padre al ristorante, deciso a cambiare vita senza però perdere la propria spontaneità. L’incontro con Nina De Angelis, insegnante della sua scuola e testimone nel processo di Libera, lo coinvolge in una nuova storia d’amore e in un’indagine pericolosa.

ISABELLA ORLANDO – MONICA DUGO

Isabella resta il raggio di sole della famiglia Orlando: veterinaria appassionata, sorella invadente al punto giusto e zia complice. Durante il jogging mattutino conosce Cesare Scuderi, magistrato palermitano affascinante e ombroso. Dall’incontro nasce un sentimento autentico, che la costringe a confrontarsi con un uomo che ha eretto un muro di solitudine.

DAVIDE MORESCO – CLAUDIO BIGAGLI

Con Ilaria impegnata in tournée, Davide si occupa da solo della piccola Sara. Come vicequestore è coinvolto nelle indagini legate al processo per l’omicidio di Elena Palma e tenta invano di tenere Libera e Pietro lontani dai pericoli. Quando la minaccia si avvicina alla sua ex moglie, riaffiorano in lui sentimenti mai del tutto sopiti e il desiderio di immaginare con lei un nuovo inizio.

CLARA ZANON MORESCO – DAISY PIEROPAN

Clara si prepara alla maturità e cerca di costruire una quotidianità con il padre appena ritrovato. L’arrivo di Nina risveglia però la paura di perdere il proprio posto nella vita di lui. Intanto la storia con Elia si chiude dolorosamente e un nuovo ragazzo entra nella sua vita con delicatezza, accompagnandola in un percorso che la porterà a diventare una giovane donna.

CESARE SCUDERI – GAETANO BRUNO

Cesare Scuderi è un magistrato palermitano arrivato a Trieste per un’indagine segreta della Direzione Distrettuale Antimafia. Da anni dà la caccia al Carnaru, un mafioso legato a un traffico d’armi proprio a Trieste. Con Libera ha un conto aperto dai tempi di Palermo. L’incontro con Isabella incrina l’isolamento che si è imposto e gli offre qualcosa che non credeva più possibile.

NINA DE ANGELIS – NEVA LEONI

Nina insegna nel centro studi frequentato da Pietro. Intelligente, riservata e determinata, lotta per riottenere la custodia del figlio. Testimone decisiva nel processo per l’omicidio di Elena Palma, viene minacciata e costretta a mentire, finendo al centro dei sospetti. Pietro intuisce la sua paura e tra loro nasce un amore fondato sulla fiducia e sul desiderio di ricominciare.

ALDO FERRERO – ROBERTO CITRAN

Aldo lavora ora alla Corte d’Assise. Dietro l’ambizione e il gusto per i motti latini resta un magistrato autorevole, profondamente legato alla toga. Dopo gli scontri del passato, con Libera ha ritrovato una stima sincera. All’inizio della stagione, decide di verificare personalmente alcuni elementi del caso Elena Palma, pur intuendo che quell’iniziativa potrebbe esporlo a un grave pericolo.

Libera 2: quante puntate

Quante puntate sono previste per Libera 2? La serie va in onda in prima serata su Rai 1 dal 25 ottobre alle ore 21.30. Per ogni serata sono previsti due episodi, per un totale di sei episodi suddivisi in tre puntate.

Prima puntata: 25 ottobre 2026

Seconda puntata: 1 novembre 2026

Terza puntata: 8 novembre 2026

Streaming e tv

Dove vedere Libera 2 in tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 dal 25 ottobre 2026 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.