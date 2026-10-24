L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva: trama, cast, doppiatori e streaming del film su Italia 1

Questa sera, 24 ottobre 2026, alle ore 21.20 su Italia 1 va in onda L’era glaciale 4, pellicola del 2012 diretta da Steve Martino e Mike Thurmeier. Si tratta del quarto capitolo della famosa serie cinematografica L’era glaciale. Ma qual è la trama e il cast? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Mentre Scrat sta ancora cercando appropriarsi della sua inafferrabile ghianda, apre una fenditura nel terreno che provocherà accidentalmente una catastrofe continentale: la deriva dei continenti. Nel frattempo il mammut Manny è alle prese con l’adolescenza della figlia Pesca, rivelandosi un padre molto protettivo quando la giovane vuole stringere amicizia con dei suoi coetanei. Sid, invece, dopo essersi riunito con la sua famiglia, viene nuovamente abbandonato, ma lasciano con lui anche nonnina, l’anziana della famiglia, considerata ormai un peso.

Manny sta rimproverando la figlia quando il ghiaccio sotto le zampe comincia a tremare fino a rompersi. Il mammut viene così separato da Ellie e Pesca, ritrovandosi su un iceberg alla deriva con Diego, Sid e nonnina, ma promette che troverà un modo per tornare a casa. Mentre attraversano l’oceano, verranno catturati dal crudele pirata Capitan Sbudella e dalla sua ciurma. Tuttavia, i tre riescono a scappare e Manny tenterà di rubare la nave pirata per tornare in patria in una pericolosa avventura in mezzo all’oceano, un mondo per loro inesplorato e pieno di brutte sorprese…

L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva: doppiatori e cast

Essendo un film d’azione, non ci sono dei veri e propri attori, ma importanti doppiatori. Ecco chi sono nella versione italiana.

Filippo Timi: Manfred “Manny”

Claudio Bisio: Sid

Pino Insegno: Diego

Francesco Pezzulli: Crash

Lee Ryan: Eddie

Francesco Pannofino: Capitan Sbudella

Cristina Noci: Nonnina

Ada Perotti: Shira

Roberta Lanfranchi: Ellie

Luigi Morville: Louis

Isabelle Adriani: Pesca

Fabrizio Vidale: Pachi

Riccardo Scarafoni: Sguincio

Andrea Mete: Ethan

Monica Ward: Steffie

Alessio Cigliano: Milton

Gianfranco Miranda: Gandhalì

Domitilla D’Amico: Gura

Sergio Di Giulio: zio Fungus

Marina Tagliaferri: Eunice

Marco Rasori: Gabièn

Carmen Iovine: Katie

Streaming e tv

Dove vedere L’era glaciale 4 in tv e streaming? Appuntamento questa sera, 24 ottobre 2026, alle ore 21.30 in prima serata su Italia 1. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.