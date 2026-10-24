Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:47
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

L’era glaciale 4: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva: trama, cast, doppiatori e streaming del film su Italia 1 

Questa sera, 24 ottobre 2026, alle ore 21.20 su Italia 1 va in onda L’era glaciale 4, pellicola del 2012 diretta da Steve Martino e Mike Thurmeier. Si tratta del quarto capitolo della famosa serie cinematografica L’era glaciale. Ma qual è la trama e il cast? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Mentre Scrat sta ancora cercando appropriarsi della sua inafferrabile ghianda, apre una fenditura nel terreno che provocherà accidentalmente una catastrofe continentale: la deriva dei continenti. Nel frattempo il mammut Manny è alle prese con l’adolescenza della figlia Pesca, rivelandosi un padre molto protettivo quando la giovane vuole stringere amicizia con dei suoi coetanei. Sid, invece, dopo essersi riunito con la sua famiglia, viene nuovamente abbandonato, ma lasciano con lui anche nonnina, l’anziana della famiglia, considerata ormai un peso.

Manny sta rimproverando la figlia quando il ghiaccio sotto le zampe comincia a tremare fino a rompersi. Il mammut viene così separato da Ellie e Pesca, ritrovandosi su un iceberg alla deriva con Diego, Sid e nonnina, ma promette che troverà un modo per tornare a casa. Mentre attraversano l’oceano, verranno catturati dal crudele pirata Capitan Sbudella e dalla sua ciurma. Tuttavia, i tre riescono a scappare e Manny tenterà di rubare la nave pirata per tornare in patria in una pericolosa avventura in mezzo all’oceano, un mondo per loro inesplorato e pieno di brutte sorprese…

L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva: doppiatori e cast

Essendo un film d’azione, non ci sono dei veri e propri attori, ma importanti doppiatori. Ecco chi sono nella versione italiana.

  • Filippo Timi: Manfred “Manny”
  • Claudio Bisio: Sid
  • Pino Insegno: Diego
  • Francesco Pezzulli: Crash
  • Lee Ryan: Eddie
  • Francesco Pannofino: Capitan Sbudella
  • Cristina Noci: Nonnina
  • Ada Perotti: Shira
  • Roberta Lanfranchi: Ellie
  • Luigi Morville: Louis
  • Isabelle Adriani: Pesca
  • Fabrizio Vidale: Pachi
  • Riccardo Scarafoni: Sguincio
  • Andrea Mete: Ethan
  • Monica Ward: Steffie
  • Alessio Cigliano: Milton
  • Gianfranco Miranda: Gandhalì
  • Domitilla D’Amico: Gura
  • Sergio Di Giulio: zio Fungus
  • Marina Tagliaferri: Eunice
  • Marco Rasori: Gabièn
  • Carmen Iovine: Katie

Streaming e tv

Dove vedere L’era glaciale 4 in tv e streaming? Appuntamento questa sera, 24 ottobre 2026, alle ore 21.30 in prima serata su Italia 1. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Tu si que vales 2026: le anticipazioni della quarta puntata del 24 ottobre
TV / American Sniper: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Rete 4
TV / Tu si que vales 2026 streaming e diretta tv: dove vedere lo show
Ti potrebbe interessare
TV / Tu si que vales 2026: le anticipazioni della quarta puntata del 24 ottobre
TV / American Sniper: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Rete 4
TV / Tu si que vales 2026 streaming e diretta tv: dove vedere lo show
TV / Ballando con le stelle 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata
TV / Ballando con le stelle 2026: le anticipazioni (cast, giudici e ospiti) della quarta puntata
TV / Misteri Dimenticati – Blu notte: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 24 ottobre
TV / Ascolti tv venerdì 23 ottobre: The Voice Senior, Grande Fratello Vip
TV / Grande Fratello Vip 2026, nomination: chi è stato nominato oggi, 23 ottobre
TV / Grande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 23 ottobre
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 23 ottobre 2026
Ricerca