Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 23 ottobre 2026

Questa sera, venerdì 23 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, gli ultimi sviluppi del caso Garlasco con le indagini che si concentrano su alcuni aspetti specifici: si cerca di capire se le impronte lasciate dall’assassino di Chiara Poggi potrebbero essere compatibili con il piede di Andrea Sempio. E soprattutto se quel soliloquio di Sempio in cui imita la voce della vittima sia una sorta di confessione. Spazio anche agli ultimi aggiornamenti sulla morte di David Rossi dopo le rivelazioni del presidente della Commissione d’inchiesta che ha indicato come colpevoli Giuseppe Mussari, ex presidente di Mps e amico fraterno del capo della comunicazione della banca senese e Gabriele Ceccherelli, un ex giocatore del Calcio storico Fiorentino. Infine, gli ultimi sviluppi sul giallo di Pamela Genini, e sul ruolo che potrebbe avere avuto Francesco Dolci nella profanazione della tomba della donna. A commentare i casi e gli sviluppi delle indagini, gli ospiti Carmelo Abbate, Carmen Pugliese, Candida Morvillo, Grazia Longo, Gianluca Zanella, Paolo Reale, Marco Oliva, Paolo Colonnello e Massimo Picozzi.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 23 ottobre 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.