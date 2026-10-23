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Il “Romanzo criminale” di Nicola Piovani su Rai 3

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Romanzo criminale: anticipazioni, cast e streaming dell’opera lirica

Questa sera, venerdì 23 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Romanzo criminale, l’opera lirica tratta dal libro del giudice e scrittore Giancarlo De Cataldo, ispirato alla storia della banda della Magliana, commissionata dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino insieme alla Fondazione Musica per Roma al compositore Premio Oscar Nicola Piovani, chiamato anche a dirigerla. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e cast

Lo spettacolo, con la regia di Massimo Popolizio e su libretto dello stesso De Cataldo, è trasmesso da Rai Cultura in diretta su Rai 3 da Firenze. La regia televisiva è di Claudia De Toma, le scene di Margherita Palli, i costumi di Silvia Aymonino, le luci di Pasquale Mari. Le coreografie sono curate da Michele Abbondanza mentre le immagini portano la firma di Jacopo Stoppa. Protagonisti sul palco Vanessa Goikoetxea (Patrizia), Anthony Ciamaritaro (Dandi), Matteo Desole (Scialoia), Toni Nežić (Terribile), Carlo Raffaelli (libico), William Hernandez (Bufalo), Alberto Petracca (Freddo). Completano il cast Valentina Pernozzoli, Davide Zaccherini e Ilaria Monteverdi. Orchestra e Coro sono quelli del Maggio Musicale Fiorentino.

“Concepire una nuova opera musicale – ha detto Nicola Piovani – è un’idea entusiasmante e gioiosa, ma piena di molti interrogativi. Considero il teatro musicale una delle più alte forme d’arte inventate dall’uomo nel corso dei secoli. L’incontro tra poesia, canto e azione scenica, combinato con i colori dell’orchestra, ha per me un fascino celestiale e febbrile. Una trama solida e un buon librettista sono prerequisiti per la costruzione di un’opera musicale, e in questo caso lo sono entrambi: Giancarlo De Cataldo non è solo un grande romanziere, ma anche un intenditore d’opera con cui ho avuto il piacere di lavorare. Intraprendiamo insieme questo viaggio teatrale con grande entusiasmo, e l’entusiasmo spesso aiuta”.

Streaming e tv

Dove vedere Romanzo criminale (l’opera lirica) in diretta tv e live streaming? Lo spettacolo, come detto, va in onda stasera – venerdì 23 ottobre 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3 e in replica domenica 1 novembre alle 8 su Rai 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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