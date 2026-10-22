Tutto per la mia famiglia: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi
Tutto per la mia famiglia: anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 22 ottobre
Questa sera, giovedì 22 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Tutto per la mia famiglia, la soap turca che vede protagonisti i fratelli Eren. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Anticipazioni (trama)
Akif informa Suzan del fatto che sia determinato a divorziare da Nebahat. Il giorno seguente, infatti, l’uomo porta la moglie l’accordo da firmare; Nebahat, sconvolta dalla velocità con cui Akif vuole mettere la parola “fine” al loro lungo matrimonio, si rende conto che il vero motivo è il sentimento che nutre per l’ex amante. Nel mentre Omer continua a spendere i soldi che ottiene grazie al nuovo lavoro senza pensarci troppo.
Tutto per la mia famiglia: il cast
Abbiamo visto la trama di Tutto per la mia famiglia, ma qual è il cast della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Yiğit Koçak: Ömer Eren / Yılmaz
- Su Burcu Yazgı Coşkun: Asiye Eren
- Halit Özgür Sarı: Kadir Eren
- Aylin Akpınar: Emel Eren
- Celil Nalçakan: Akif Atakul
- Simge Selçuk: Nebahat Atakul / Şen
- Onur Seyit Yaran: Doruk Atakul
- Fadik Sevin Atasoy: Şengül Eren / Aslan
- Cüneyt Mete: Orhan Eren
- Cihan Şimşek: Oğulcan Eren
- Melis Minkari: Aybike Eren / Çetin
- Ahu Yağtu: Suzan Ercan
Streaming e tv
Dove vedere Tutto per la mia famiglia in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – giovedì 22 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.