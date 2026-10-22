Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:53
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Tutto per la mia famiglia: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Tutto per la mia famiglia: anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 22 ottobre

Questa sera, giovedì 22 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Tutto per la mia famiglia, la soap turca che vede protagonisti i fratelli Eren. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Akif informa Suzan del fatto che sia determinato a divorziare da Nebahat. Il giorno seguente, infatti, l’uomo porta la moglie l’accordo da firmare; Nebahat, sconvolta dalla velocità con cui Akif vuole mettere la parola “fine” al loro lungo matrimonio, si rende conto che il vero motivo è il sentimento che nutre per l’ex amante. Nel mentre Omer continua a spendere i soldi che ottiene grazie al nuovo lavoro senza pensarci troppo.

Tutto per la mia famiglia: il cast

Abbiamo visto la trama di Tutto per la mia famiglia, ma qual è il cast della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Yiğit Koçak: Ömer Eren / Yılmaz
  • Su Burcu Yazgı Coşkun: Asiye Eren
  • Halit Özgür Sarı: Kadir Eren
  • Aylin Akpınar: Emel Eren
  • Celil Nalçakan: Akif Atakul
  • Simge Selçuk: Nebahat Atakul / Şen
  • Onur Seyit Yaran: Doruk Atakul
  • Fadik Sevin Atasoy: Şengül Eren / Aslan
  • Cüneyt Mete: Orhan Eren
  • Cihan Şimşek: Oğulcan Eren
  • Melis Minkari: Aybike Eren / Çetin
  • Ahu Yağtu: Suzan Ercan

Streaming e tv

Dove vedere Tutto per la mia famiglia in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – giovedì 22 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Doc 4: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata
TV / Ore 14 sera: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 22 ottobre 2026
TV / Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 22 ottobre 2026
Ti potrebbe interessare
TV / Doc 4: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata
TV / Ore 14 sera: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 22 ottobre 2026
TV / Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 22 ottobre 2026
TV / Doc 4 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 22 ottobre 2026
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 22 ottobre 2026
Spettacoli / Enzo Iacchetti sul decreto sicurezza: "Se i genitori non hanno una lira come fanno a pagare i danni?"
Spettacoli / Bruno Vespa alla rappresentante dell'Unione degli Universitari: "Dovete studiare prima di parlare"
TV / Ascolti tv mercoledì 21 ottobre: Tale e quale show, Il tavolo di Che tempo che fa
TV / Tale e Quale Show 2026, vincitore: chi ha vinto la quinta puntata
Ricerca