Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 22 ottobre 2026

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 22 ottobre 2026.

Anticipazioni e ospiti

Per la prima puntata un’esclusiva d’eccezione: in collegamento dall’Aia, Navanethem “Navi” Pillay, giurista sudafricana, già Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, insignita del Premio Nobel per la Pace 2026.

Una nuova stagione all’insegna dell’inconfondibile intreccio di cultura, ironia e intrattenimento intelligente, tra ospiti, performance e incursioni nell’attualità, che conferma il programma come uno degli appuntamenti più apprezzati del panorama televisivo.

Ad aprire la stagione, un’icona del pop internazionale: Rick Astley, che nel corso della puntata si esibirà insieme a Geppi sulle note di “Never Gonna Give You Up”, il brano che dal 1987 continua a conquistare generazioni di ascoltatori, diventato nel tempo anche un fenomeno della cultura digitale.

Il ritorno in onda è anche una festa all’insegna del “Rai 3 pride”, richiamato già dalla sigla, una rilettura di “Chissà se va” che diventa “Chissà se c’è Raitre”. A celebrarlo in studio Carlo Lucarelli, tornato su Rai 3 con “Misteri dimenticati – Blu Notte”, Massimo Gramellini, che presenterà il suo nuovo libro “Beato il popolo che ha bisogno di eroi”, il conduttore Alessandro Greco, Roberta Petrelluzzi, storico volto di “Un giorno in pretura”, e alla Lampada di Splendida Cornice lo scrittore e giornalista Edoardo Camurri. In collegamento anche, dal Castello di Amboise, in Francia, Nicolas Ballario, con il suo libro “Come un cavallo appeso al soffitto”.

Nel corso della serata, spazio anche alla danza con Maria Celeste Losa, ballerina del Teatro alla Scala, protagonista, accompagnata al violino da Maria Press, di una performance in omaggio ai desaparecidos argentini.

Come da tradizione, il pubblico in studio sarà protagonista, chiamato a confrontarsi con i “competenti”: Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e la psicologa “scortese” Ilaria Albano.

A completare la puntata, gli interventi di Andrea Maggi per la supervisione ortografica, i reportage d’arte di Alessandro Arcodia, l’immancabile Roberto Mercadini e, per accompagnare le performance dal vivo, l’inconfondibile autoradio della trasmissione insieme alla band di Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con alla chitarra Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.

Con questa prima puntata, “Splendida Cornice” dà il via alla nuova stagione rinnovando la sua cifra distintiva — curiosità, ironia e voglia di raccontare — e il suo modo unico di far dialogare intrattenimento e cultura, tra leggerezza, approfondimento ed emozione.

Streaming e tv

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 22 ottobre 2026. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.