È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 21 ottobre 2026 su Rete 4

Questa sera, mercoledì 21 ottobre 2026, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 21 ottobre 2026, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Anticipazioni e ospiti 21 ottobre 2026

Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sarà intervistato da Bianca Berlinguer nel nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”. Al centro della puntata, le mobilitazioni e le proteste in corso in tutta Italia contro i costi insostenibili del carburante e il carovita che stanno coinvolgendo autotrasportatori, agricoltori, lavoratori dell’ex Ilva e migliaia di studenti. E ancora, un approfondimento sul confronto politico dopo gli scontri violenti a Milano nel weekend: gruppi di giovani, molti dei quali minorenni e con il volto coperto, hanno approfittato delle manifestazioni per infiltrarsi e trasformare il centro della città in un teatro di tensione e devastazione.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – mercoledì 21 ottobre 2026 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.