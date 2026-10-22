Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 22 ottobre 2026

Questa sera, giovedì 22 ottobre 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, un approfondimento sul fenomeno dei Maranza, con testimonianze esclusive di ragazzi presenti nelle piazze, per esplorarne le esperienze, i contesti di provenienza, i riferimenti culturali e le aspettative. Ampio spazio sarà dedicato ai provvedimenti del governo e alle iniziative volte a contrastare gli episodi di violenza e criminalità. A seguire, il confronto sulle proteste civili e pacifiche contro il carovita, con particolare attenzione al Sud Italia e alle difficoltà economiche che interessano famiglie e cittadini. Infine, un’analisi del rapporto tra giovani, consumo e simboli del successo economico, dai prodotti di lusso ai beni di marca, e un focus sul tema delle armi, sulla loro esibizione e sul significato che possono assumere nelle dinamiche di intimidazione, conflitto e affermazione del potere. Tra gli ospiti anche: Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia), Davide Faraone (Itala Viva), Matteo Perego (Forza Italia), Pierfrancesco Majorino (Partito Democratico), Silvia Sardone (Lega) e Lorenzo Pacini (Partito Democratico).

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 22 ottobre 2026 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.