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Spettacoli

Bruno Vespa alla rappresentante dell’Unione degli Universitari: “Dovete studiare e informarvi prima di parlare” | VIDEO

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Credit: AGF

Il video è diventato virale sul web

di Niccolò Di Francesco
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Bruno Vespa sbotta contro la rappresentante dell’Unione degli Universitari e il video diventa virale sul web. Nel corso di Porta a Porta, in onda su Rai 1 nella serata di mercoledì 21 ottobre, il giornalista e conduttore ha interrotto la studentessa 24enne Sabrina Brizzola, che aveva appena affermato: “Il diritto allo studio in questo momento non è garantito in Italia”. Piccata la risposta di Vespa, che ha replicato: “La prego di vedersi le statistiche, c’è il massimo recupero storico di abbandono scolastico. Abbiamo un anno di anticipo rispetto ai target dell’Unione Europea. Quando parlate, voi giovani, documentatevi prima. Quando venite qui, o altrove, dovete studiare e venire preparati”.

 

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Il video, in breve tempo, ha fatto il giro sui social innescando numerose polemiche per il comportamento del padrone di casa. In molti, poi, hanno ricordato le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella il quale, solamente poche ore prima, aveva invitato la “società” a non “rivolgersi ai giovani con un atteggiamento di indifferenza o, peggio, di meschina sottovalutazione”. Tra i commenti pubblicati sui social, quello di Selvaggia Lucarelli che ha scritto: “Ci mancava Bruno Vespa. Liscia il pelo ai potenti ma con questa ragazza schiena drittissima eh. Poi dice che i giovani spaccano le vetrine”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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