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Il tavolo di Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 21 ottobre 2026

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Il tavolo di Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 21 ottobre 2026

Questa sera, mercoledì 21 ottobre 2026, alle ore 21,15 sul Nove va in onda Il tavolo di Che tempo che fa, il programma dedicato alle conversazioni, alle chiacchiere e alle risate con gli ospiti di Fabio Fazio che con il suo “classico” Che tempo che fa continuerà ad andare in onda la domenica. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti della puntata saranno Nino Frassica, Diego Abatantuono, Ubaldo Pantani, Orietta Berti, Mara Maionchi, Francesco Paolantoni, Paolo Rossi, Simona Ventura, la Signora Coriandoli, Gigi Marzullo e Giucas Casella. Poi ancora: Iva Zanicchi, da novembre in tournée nei teatri d’Italia con la commedia “Viva la mamma!”, e il triplista Andy Díaz Hernández, Medaglia di Bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, tra i protagonisti del cast della 21esima edizione di “Ballando con le stelle”. Infine ci sarà Michele Serra che probabilmente farà l’apertura del programma commentando a suo modo i fatti della settimana.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Il tavolo di Che tempo che fa, in onda oggi, 21 ottobre 2026, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando) dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 21,15 se siete interessati alla diretta, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta oppure in differita tramite la connessione internet.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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