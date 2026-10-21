Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:14
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Skyscraper: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Skyscraper: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 21 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Skyscraper, film del 2018 scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’agente Will Sawyer è costretto a lasciare l’FBI, dopo molti anni di servizio, per aver perso una gamba a causa di un’esplosione. Sawyer comandava una squadra di agenti speciali, specializzati nella liberazione di ostaggi, ma un uomo, barricatosi in casa con moglie e figli, nel momento dell’irruzione e mentre Sawyer cercava di neutralizzarlo, si era fatto saltare in aria. L’agente Sawyer viene operato da quella che poi sarà sua moglie Sarah. Dopo il flashback iniziale, le scene ci mostrano Sawyer trasferito a Hong Kong, con tutta la famiglia: Sarah e i figli Georgia e Henry. Sawyer indossa una protesi artificiale, tecnologicamente evoluta, che gli consente di camminare in modo quasi normale. Incontra il suo vecchio amico Ben, anche lui rimasto coinvolto, e sfregiato, in quella esplosione. Ben lo introduce al servizio del signor Zhao Long Ji, che sta per inaugurare il suo grattacielo, il più alto edificio del mondo. Will avrà l’incarico di testare la sicurezza dell’edificio. Per questo gli viene dato un tablet, con password a riconoscimento biometrico, che gli consente l’accesso a tutti i sistemi di sicurezza del grattacielo. Alla fine dei suoi controlli, però, mentre Will al fianco di Ben sta tornando a casa dal lavoro, viene ferito da un ladro che gli ruba la borsa. Ben lo porta a casa sua, e lo medica. Nel togliere la giacca all’amico, Ben si accorge che Will ha ancora con sé il tablet. Cerca di impadronirsene, minacciando Will, che però ha la meglio e ferisce mortalmente l’amico, rendendosi conto di esser stato tradito. Ben, in punto di morte, gli rivela che l’obiettivo del furto era il tablet, e che qualcuno ora verrà a recuperarlo.

Skyscraper: il cast

Abbiamo visto la trama di Skyscraper, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Dwayne Johnson: Will Sawyer
  • Neve Campbell: Sarah Sawyer
  • Chin Han: Zhao Long Ji
  • Roland Møller: Kores Botha
  • Pablo Schreiber: Ben
  • McKenna Roberts: Georgia Sawyer
  • Noah Cottrell: Henry Sawyer
  • Noah Taylor: Mr. Pierce
  • Hannah Quinlivan: Xia
  • Byron Mann: ispettore Wu
  • Kevin Rankin: Ray
  • Adrian Holmes: Alani Okeke
  • Tzi Ma: Sheng
  • Matt O’Leary: Skinny Hacker
  • Paul McGillion: comandante

Streaming e tv

Dove vedere Skyscraper in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, mercoledì 21 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Il Volo – Uno per tutti: anticipazioni e ospiti della seconda puntata del concerto su Canale 5
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 21 ottobre su Rete 4
TV / Patù, la passione delle idee: anticipazioni e ospiti della terza puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Il Volo – Uno per tutti: anticipazioni e ospiti della seconda puntata del concerto su Canale 5
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 21 ottobre su Rete 4
TV / Patù, la passione delle idee: anticipazioni e ospiti della terza puntata
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 21 ottobre 2026 su Rai 3
TV / Il Volo – Uno per tutti streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Tale e Quale Show 2026: anticipazioni (cast, ospiti e giudici) della quinta puntata
TV / Il tavolo di Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 21 ottobre 2026
TV / Tale e Quale Show 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata
Spettacoli / L’ex ministro Martelli bestemmia in diretta tv a Filorosso: “Non siamo al Grande Fratello”
TV / Ascolti tv martedì 20 ottobre: Tutto l’amore che resta, DiMartedì
Ricerca