Skyscraper: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 21 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Skyscraper, film del 2018 scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’agente Will Sawyer è costretto a lasciare l’FBI, dopo molti anni di servizio, per aver perso una gamba a causa di un’esplosione. Sawyer comandava una squadra di agenti speciali, specializzati nella liberazione di ostaggi, ma un uomo, barricatosi in casa con moglie e figli, nel momento dell’irruzione e mentre Sawyer cercava di neutralizzarlo, si era fatto saltare in aria. L’agente Sawyer viene operato da quella che poi sarà sua moglie Sarah. Dopo il flashback iniziale, le scene ci mostrano Sawyer trasferito a Hong Kong, con tutta la famiglia: Sarah e i figli Georgia e Henry. Sawyer indossa una protesi artificiale, tecnologicamente evoluta, che gli consente di camminare in modo quasi normale. Incontra il suo vecchio amico Ben, anche lui rimasto coinvolto, e sfregiato, in quella esplosione. Ben lo introduce al servizio del signor Zhao Long Ji, che sta per inaugurare il suo grattacielo, il più alto edificio del mondo. Will avrà l’incarico di testare la sicurezza dell’edificio. Per questo gli viene dato un tablet, con password a riconoscimento biometrico, che gli consente l’accesso a tutti i sistemi di sicurezza del grattacielo. Alla fine dei suoi controlli, però, mentre Will al fianco di Ben sta tornando a casa dal lavoro, viene ferito da un ladro che gli ruba la borsa. Ben lo porta a casa sua, e lo medica. Nel togliere la giacca all’amico, Ben si accorge che Will ha ancora con sé il tablet. Cerca di impadronirsene, minacciando Will, che però ha la meglio e ferisce mortalmente l’amico, rendendosi conto di esser stato tradito. Ben, in punto di morte, gli rivela che l’obiettivo del furto era il tablet, e che qualcuno ora verrà a recuperarlo.

Skyscraper: il cast

Abbiamo visto la trama di Skyscraper, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Dwayne Johnson: Will Sawyer

Neve Campbell: Sarah Sawyer

Chin Han: Zhao Long Ji

Roland Møller: Kores Botha

Pablo Schreiber: Ben

McKenna Roberts: Georgia Sawyer

Noah Cottrell: Henry Sawyer

Noah Taylor: Mr. Pierce

Hannah Quinlivan: Xia

Byron Mann: ispettore Wu

Kevin Rankin: Ray

Adrian Holmes: Alani Okeke

Tzi Ma: Sheng

Matt O’Leary: Skinny Hacker

Paul McGillion: comandante

Streaming e tv

Dove vedere Skyscraper in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, mercoledì 21 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.