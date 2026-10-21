Patù, la passione delle idee: anticipazioni e ospiti della terza puntata, 21 ottobre

Questa sera, mercoledì 21 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda la terza puntata di Patù, la passione delle idee, la nuova trasmissione condotta da Roberto Inciocchi. Politica, attualità italiana e fatti internazionali raccontati con un linguaggio semplice e diretto, grazie al contributo di inviati e corrispondenti. Reportage, servizi, grafiche e immagini approfondiscono le notizie dando spazio anche alle storie delle persone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

I diversi volti delle proteste: le manifestazioni e gli scontri di Milano e di Parigi, le rivendicazioni degli autotrasportatori e degli agricoltori, il disagio silenzioso del ceto medio. In apertura, un’intervista esclusiva a Fausto Bertinotti, per riflettere sulle proteste di oggi e su quelle del passato. Dalle piazze alle categorie produttive: un reportage sugli autotrasportatori e il racconto della mobilitazione degli agricoltori. Interviene Antonio Di Pietro.

Nel confronto politico, Anna Ascani, vicepresidente della Camera ed esponente del Partito Democratico, e Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera ed esponente di Forza Italia. Interviene Michele Monopoli, agricoltore pugliese e influencer con oltre un milione di follower.

Tra i momenti centrali della puntata, un’intervista esclusiva a Gianfranco Fini. Spazio anche a una delle vicende giudiziarie più controverse degli ultimi decenni, quella dei “Diavoli della Bassa Modenese”: le accuse di abusi sui minori che, alla fine degli anni Novanta, portarono all’allontanamento di numerosi bambini dalle loro famiglie. In studio Federico Scotta, uno dei padri coinvolti nell’inchiesta, e in collegamento Pablo Trincia, autore di “Veleno”, l’inchiesta che ha riacceso i riflettori sul caso.

Infine, una pagina drammatica della storia italiana e i suoi numerosi risvolti: la tragedia di Vermicino, ripercorsa attraverso immagini e testimonianze. In studio Mario Tozzi.

Streaming e tv

Dove vedere Patù, la passione delle idee in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – mercoledì 21 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.