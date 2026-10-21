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Patù, la passione delle idee: anticipazioni e ospiti della terza puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Patù, la passione delle idee: anticipazioni e ospiti della terza puntata, 21 ottobre

Questa sera, mercoledì 21 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda la terza puntata di Patù, la passione delle idee, la nuova trasmissione condotta da Roberto Inciocchi. Politica, attualità italiana e fatti internazionali raccontati con un linguaggio semplice e diretto, grazie al contributo di inviati e corrispondenti. Reportage, servizi, grafiche e immagini approfondiscono le notizie dando spazio anche alle storie delle persone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

I diversi volti delle proteste: le manifestazioni e gli scontri di Milano e di Parigi, le rivendicazioni degli autotrasportatori e degli agricoltori, il disagio silenzioso del ceto medio. In apertura, un’intervista esclusiva a Fausto Bertinotti, per riflettere sulle proteste di oggi e su quelle del passato. Dalle piazze alle categorie produttive: un reportage sugli autotrasportatori e il racconto della mobilitazione degli agricoltori. Interviene Antonio Di Pietro.

Nel confronto politico, Anna Ascani, vicepresidente della Camera ed esponente del Partito Democratico, e Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera ed esponente di Forza Italia. Interviene Michele Monopoli, agricoltore pugliese e influencer con oltre un milione di follower.

Tra i momenti centrali della puntata, un’intervista esclusiva a Gianfranco Fini. Spazio anche a una delle vicende giudiziarie più controverse degli ultimi decenni, quella dei “Diavoli della Bassa Modenese”: le accuse di abusi sui minori che, alla fine degli anni Novanta, portarono all’allontanamento di numerosi bambini dalle loro famiglie. In studio Federico Scotta, uno dei padri coinvolti nell’inchiesta, e in collegamento Pablo Trincia, autore di “Veleno”, l’inchiesta che ha riacceso i riflettori sul caso.

Infine, una pagina drammatica della storia italiana e i suoi numerosi risvolti: la tragedia di Vermicino, ripercorsa attraverso immagini e testimonianze. In studio Mario Tozzi.

Streaming e tv

Dove vedere Patù, la passione delle idee in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – mercoledì 21 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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