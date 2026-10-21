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Spettacoli

L’ex ministro Martelli bestemmia in diretta tv a Filorosso: “Non siamo al Grande Fratello”

Immagine di copertina
Credit: AGF

L'incidente durante una discussione con Antonio Di Pietro

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Attimi di gelo durante l’ultima puntata di Filorosso, il talk in onda su Rai 3 nella serata di martedì 20 ottobre: l’ex ministro Claudio Martelli, infatti, si è reso protagonista di un’imprecazione, pronunciando una bestemmia durante la diretta tv. Mentre in studio si discuteva delle stragi di mafia del 1992 e dei presunti depistaggi, Martelli si è rivolto così ad Antonio Di Pietro: “Se c’era questa presenza mafiosa tra gli indagati, come mai non c’è stato un solo mafioso coinvolto nell’indagine di Mani Pulite?”. Infastidito dall’interruzione di Filippo Facci, l’ex ministro ha sbottato “Non suggerirgli le risposte”, pronunciando, poi, la bestemmia.

“No, no, no… qua non è il Grande Fratello. Facciamo rispondere Di Pietro, non verrà espulso però… mamma mia” è stata la reazione del conduttore Antonino Monteleone, che si è portato la mano sulla fronte, visibilmente scosso dall’accaduto. Il filmato, come spesso accade in questi casi, è in breve tempo divenuto virale sui social suscitando numerose polemiche da parte degli utenti.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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