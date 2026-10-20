Una storia ancora semplice: il concerto dei Negramaro su Rai 2. Anticipazionim location e ospiti

Una storia ancora semplice è il concerto evento dei Negramaro trasmesso questa sera, 20 ottobre 2026, in prima serata su Rai 2. Tanti gli ospiti per celebrare la loro storia. Sarà anche un’occasione per ascoltare i grandi successi della band salentina nota a livello internazionale. Il tutto nella splendida location dell’Arena di Verona. Appuntamento alle ore 21.20.

Anticipazioni e ospiti

Due ore di energia ed emozioni per il live che ha concluso “Una storia ancora semplice Tour 2026”, salutando il pubblico prima di un nuovo capitolo. Martedì 20 ottobre, in prima serata su Rai 2, arriva il concerto evento dei Negramaro all’Arena di Verona. Registrato lo scorso 20 settembre all’Arena di Verona, lo show ripercorre i momenti più significativi di oltre vent’anni di carriera, attraverso le canzoni che hanno accompagnato intere generazioni. Da Mentre tutto scorre a Estate, da Meraviglioso a Solo 3 minuti, fino ai brani dell’ultimo album Free Love. Una serata che celebra la forza di una storia collettiva, fatta di palco, musica e vita condivisa, prima di prendersi il tempo necessario per immaginare nuovi inizi.

Un viaggio tra musica e ricordi che racconta il legame speciale tra i Negramaro e il loro pubblico e ripercorre il cammino di una band che ha segnato la musica italiana contemporanea.

Dall’esordio nel 2003 a oggi, i Negramaro hanno costruito un percorso fatto di amicizia, sperimentazione e libertà creativa: un’identità ancora semplice, ma straordinariamente viva, celebrata sul palco dell’Arena tra ricordi, successi e futuro.

Una storia ancora semplice: la scaletta

Ecco i brani del concerto:

Una storia semplice

Luna piena

Ricominciamo tutto

Contatto

Fino all’imbrunire

La prima volta

Per uno come me

Sing-hiozzo

Ti è mai successo

Medley acustico/elettrico: Sei / Attenta

Solo 3 minuti

Nuvole e lenzuola

Cade la pioggia

Estate

L’immenso

Via le mani dagli occhi

Meraviglioso

Marziani

Mentre tutto scorre

Parlami d’amore

Streaming e tv

Dove vedere Una storia ancora semplice in tv e in streaming? Appuntamento con il concerto dei Negramaro questa sera, 20 ottobre 2026, alle ore 21.20 su Rai 2. Anche in streaming e on demand su Rai Play.