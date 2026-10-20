Verità nascoste: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 20 ottobre 2026

Questa sera, martedì 20 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rete 4 va in onda Verità nascoste, programma che parla di casi di cronaca e delitti irrisolti sotto la guida di Milo Infante. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Al centro della puntata, gli scontri avvenuti a Milano durante il fine settimana, che riaccendono i riflettori sul fenomeno della violenza tra le nuove generazioni. Si cercherà di approfondire le cause di questi comportamenti e le possibili responsabilità. Spazio anche al caso della banda della minicar, i cui protagonisti erano proprio due giovanissimi, per affrontare i temi della sicurezza, del disagio adolescenziale e del ruolo delle famiglie e delle istituzioni nella prevenzione.

Ancora, il caso di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata impiccata lo scorso 23 agosto nella sua abitazione di Riposto, in provincia di Catania. Le indagini proseguono ed emergono nuovi elementi da approfondire. In studio, un’intervista a Tony Proietto e al suo avvocato, Ivan Siragusa.

Infine, un’ampia pagina sarà dedicata al delitto di Garlasco, con gli ultimi sviluppi dell’inchiesta e gli approfondimenti sulle consulenze tecniche e sugli accertamenti relativi alla scena del crimine, che continuano ad alimentare il confronto giudiziario e mediatico.

Streaming e tv

Dove vedere Verità nascoste in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – martedì 20 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.