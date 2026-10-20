Zelig 30 – Parte seconda: anticipazioni e cast della terza puntata

Questa sera, martedì 20 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Zelig 30 – Parte seconda, programma con la conduzione di Michelle Hunziker e Ale e Franz, duo milanese che quindi ritorna in uno dei programmi che ne hanno accompagnato maggiormente la carriera televisiva. Quattro nuove puntate dedicate ai trent’anni dello storico programma comico. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e cast

Ospite speciale della terza puntata sarà Max Giusti. Sul palco si alterneranno alcuni dei protagonisti più amati della comicità italiana: Anna Maria Barbera, Antonio Ornano, Leonardo Manera, Giancarlo Kalabrugovic, Franco Neri, Gianni Cinelli, Vincenzo Comunale, Filippo Caccamo, Claudio Batta, Gigi Rock, Chiara Lippi, Senso d’Oppio, Francesco Migliazza, Simone Barbato, Alessandro Politi.

Prosegue anche il “Best Minute”, il programma nel programma che mette in gara i momenti più divertenti dei trent’anni di Zelig. A scegliere il minuto della serata sono Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio, tre grandi protagonisti della comicità italiana chiamati a pescare dai circa 25.000 minuti dell’archivio di Zelig e a confrontarsi sui loro preferiti.

A scandire la serata sarà ancora una volta la musica dal vivo della Roy Paci Orchestra, formazione che ha accompagnato negli anni il programma, contribuendo alla costruzione del suo sound, e che sarà presente in tutte le nuove puntate di “Zelig 30”.

Streaming e tv

Dove vedere Zelig 30 – Parte seconda in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, martedì 20 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.