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Zelig 30 – Parte seconda streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Zelig 30 – Parte seconda streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Questa sera, martedì 20 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Zelig 30 – Parte seconda, programma con la conduzione di Michelle Hunziker e Ale e Franz, duo milanese che quindi ritorna in uno dei programmi che ne hanno accompagnato maggiormente la carriera televisiva. Quattro nuove puntate dedicate ai trent’anni dello storico programma comico. Dove vedere Zelig 30 – Parte seconda in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,30 su Canale 5.

Zelig 30 – Parte seconda streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Zelig 30 – Parte seconda? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima martedì 6 ottobre 2026; la quarta e ultima – salvo cambi di programmazione – martedì 27 ottobre 2026. Di seguito la programmazione completa:

  • Prima puntata: martedì 6 ottobre 2026 TRASMESSA
  • Seconda puntata: martedì 13 ottobre 2026 TRASMESSA
  • Terza puntata: martedì 20 ottobre 2026 OGGI
  • Quarta puntata: martedì 27 ottobre 2026
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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