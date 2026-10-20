Aftermath – In trappola: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 20 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Aftermath – In trappola, film del 2024 diretto da Patrick Lussier. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Eric Matthew Daniels, ex veterano di guerra, di ritorno in patria, rimane intrappolato insieme alla sorella adolescente Madeline sul ponte Tobin Memorial Boston a causa di un gruppo di rivoluzionari armati che hanno l’obiettivo di uccidere Samantha Brown, che era stata arrestata per spionaggio.

Aftermath – In trappola: il cast

Abbiamo visto la trama di Aftermath – In trappola, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Dylan Sprouse: Eric Daniels

Mason Gooding: Jimmy ‘Romeo’ Roken

Megan Stott: Madeleine Daniels

Dichen Lachman: Doc

Derek K. Moore: Michael ‘Echo’ Morin

Jason Armani Martinez: Jeff ‘Foxtrot’ Willis

Mark Dancewicz: India

Daniel Rios Jr.: Kilo

Ashley Pynn: Sierra

Mark Pettograsso: Yankee

Shahjehan Khan: Ozzie

Mark Irvingsen: Wisdom

Joshua Wolf Coleman: Stauffer

Will Lyman: Joe Kozak

Nick Apostolides: Galotti

Jared Frenke: Golf

Tanner Zagarino: Tango

Tj Ciarametaro: Biker

Streaming e tv

Dove vedere Aftermath – In trappola in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 20 ottobre 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.