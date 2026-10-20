Aftermath – In trappola: tutto quello che c’è da sapere sul film
Aftermath – In trappola: trama, cast e streaming del film
Questa sera, martedì 20 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Aftermath – In trappola, film del 2024 diretto da Patrick Lussier. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Eric Matthew Daniels, ex veterano di guerra, di ritorno in patria, rimane intrappolato insieme alla sorella adolescente Madeline sul ponte Tobin Memorial Boston a causa di un gruppo di rivoluzionari armati che hanno l’obiettivo di uccidere Samantha Brown, che era stata arrestata per spionaggio.
Aftermath – In trappola: il cast
Abbiamo visto la trama di Aftermath – In trappola, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Dylan Sprouse: Eric Daniels
- Mason Gooding: Jimmy ‘Romeo’ Roken
- Megan Stott: Madeleine Daniels
- Dichen Lachman: Doc
- Derek K. Moore: Michael ‘Echo’ Morin
- Jason Armani Martinez: Jeff ‘Foxtrot’ Willis
- Mark Dancewicz: India
- Daniel Rios Jr.: Kilo
- Ashley Pynn: Sierra
- Mark Pettograsso: Yankee
- Shahjehan Khan: Ozzie
- Mark Irvingsen: Wisdom
- Joshua Wolf Coleman: Stauffer
- Will Lyman: Joe Kozak
- Nick Apostolides: Galotti
- Jared Frenke: Golf
- Tanner Zagarino: Tango
- Tj Ciarametaro: Biker
Streaming e tv
Dove vedere Aftermath – In trappola in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 20 ottobre 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.