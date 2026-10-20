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DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 20 ottobre 2026 su La7

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 20 ottobre 2026, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 20 ottobre 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 20 ottobre 2026, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Tra i blocchi stradali e gli scaffali vuoti nei supermercati al sud e le violenze e le manifestazioni al nord, il governo Meloni è alle prese con proteste e scioperi che si allargano a macchia d’olio a pochi mesi dal voto. Al centro della puntata le possibili risposte della maggioranza, con la manovra economica e gli interventi in arrivo su tasse e pensioni, e il ruolo delle opposizioni, chiamate in causa dalla premier per condannare le violenze di piazza, mentre sono ancora impegnate nella tortuosa ricerca di un leader. Attenzione, naturalmente, anche agli esteri, con le notizie in arrivo dall’America di Trump a pochi giorni dalle elezioni di Midterm e i fronti di guerra aperti, dall’Ucraina allo Stretto di Hormuz. Appuntamento dunque stasera, 20 ottobre 2026, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

  • Pier Ferdinando Casini
  • Walter Veltroni

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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